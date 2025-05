Luis Caputo frente a los empresarios en Córdoba: "Vendan más, no tomen ventaja"

luis-caputo.jpg NA.

Luis Caputo y el neo blanqueo: Objetivo de ampliar la base

Respecto al nuevo perdón fiscal, Caputo explicó a los contribuyentes que el plan es "en beneficio de todos" ya que los que pagaron tendrán retorno con baja de impuestos. “A los que no pagaron y a los que pagaron también, qué más queremos que haya menos impuestos. Que haya más formalidad y que el país crezca. Que podamos bajar impuestos más rápido y que nos impacte a todos. Las empresas van a ser más competitivas”, les dijo a los empresarios.

Al respecto, Caputo culpó a las gestiones kirchneristas por el descalabro en la fiscalización. “Llegamos a los anuncios de ayer por el nivel de informalidad extremadamente alto. Hay exceso de impuestos y regulaciones. Durante los últimos 25 años, el Estado duplicó su gasto. Eso se financió con la suba de impuestos, lo que llevó a la gente a la informalidad. Y el Estado los empezó a perseguir, a asumir que todos los argentinos eran delincuentes. Una situación prácticamente soviética”, dijo respecto a los motivos del crecimiento de la economía “en negro”.

Los nuevos criterios en ARCA, UIF y el BCRA fueron explicados por Caputo. “Lo que nosotros queremos hacer es invertir la carga probatoria. El 99% de los argentinos no es un delincuente, ni un terrorista ni un narco. El Estado recauda menos con el sistema actual”, aseguró Caputo.

Milei y Caputo anticiparon que ya tienen cubiertos los vencimiento del año que viene, pero los mercados temen una reestructuración.

Una ley y el apoyo político será clave

En ese orden, el ministro de Economía explicó que el reenfoque permitirá el uso libre de ahorros. “Todo lo que se hizo hasta acá fue expulsar a la gente del sistema. Ahora, este plan consiste en que todos van a poder usar sus ahorros para lo que quieran. Todos. Hasta 50 millones de pesos por mes pueden consumir lo que quieran sin sentirse perseguidos. Por arriba de ese monto también pueden usar sus ahorros, pero se recomienda que se sumen al nuevo régimen de Ganancias Simplificada, donde ARCA no va a estar mirando el incremento patrimonial ni la investigación. Mientras no sea plata ilícita, no habrá problema”, explicó el funcionario.

Para generar confianza, Caputo aseguró que el Gobierno nacional llevará al Congreso el nuevo esquema para transformarlo en ley. “Vamos a estar mandando una ley para blindar a los contribuyentes de otras posibles administraciones. Este es un cambio de régimen, una refundación”, dijo.

Además, destacó la importancia de la adhesión de las provincias al nuevo marco fiscal propuesto. “Lo importante es que las provincias se sumen a esto. Ojalá que esto genere más formalización, ya que las provincias se van a ver beneficiadas. Aprovechen esto para bajar impuestos a los privados para ser más competitivos”, deseó.

