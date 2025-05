Corolario: Sin triunfo en octubre, el esquema Luis Caputo no funciona

Son los dos pilares de la Teoría Eliseo de la demanda de dinero que Guillermo Francella enumera en la serie El Encargado. (…)

El ministro pretende que se vuelquen las tenencias en moneda extranjera a la economía, que se revienten los canutos. Según datos del INdEC el sector privado no financiero de Argentina tiene US$ 400.000 millones en activos fuera del sistema financiero local y de eso unos US$ 193.000 millones se explicarían por los dólares en efectivo de los Eliseo.

La Oficina del Presidente fue menos sutil aún ayer a la noche: “Podés usar todos los dólares que tengas para lo que quieras”. El compromiso es que ni el Banco Central ni ARCA complicarán la vida de nadie. Casi una declaración de principios.

La clave acá a entender es que la tesis sobre la que se edifica la apuesta de Caputo es que los Eliseo de esta vida atesoran sus dólares porque temen a ser perseguidos por el Estado. Removiendo la administración tributaria esos miedos desaparecerán.

“Pero la idea de que van a tener menos miedo de que los persigan por estas medidas es muy indirecta”, razona el economista Nicolás Gadano, de la consultora Empiria.

Quizá el verdadero fantasma de los Eliseo no es el que diga Caputo sino Francella en la serie: con “la morocha” en la mano uno está exento de un corralito, un bonex o una devaluación. Y hoy el mercado espera ver el resultado de octubre en las urnas."

Alberto Fernández

Pablo Wende en Infobae.com/:

"(...) El objetivo es que sin la sombra de ARCA en cada transacción resulte mucho menos engorrosa la compra. Ayer fue el propio Caputo el que reiteró cuál es el espíritu detrás de estos cambios: “En Argentina es tan alta la carga tributaria que obliga a que muchas empresas trabajen en la informalidad. Y lo mismo pasa con la compra de dólares con cepo. Por lo tanto, nosotros consideramos que no han cometido un delito y que pueden usar el dinero, nadie les va a decir nada”.

Sin embargo, estas iniciativas requieren de una mayor solidez desde el punto de vista jurídico. Por eso se avanzará para que nadie pueda reclamar el pago de impuestos para atrás por el dinero no declarado que se utiliza en una compra. Por otra parte, también se requiere una ley que asegure la estabilidad tributaria para los bienes adquiridos con dinero no declarado con anterioridad.

En la memoria sigue estando el fuerte incremento de Bienes Personales junto con el impuesto a la riqueza que definió el gobierno de Alberto Fernández, atrapando a quienes habían ingresado en el blanqueo de Mauricio Macri. (…)".

Atención gobernadores, el IVA

Florencia Donovan en La Nación:

"(...) el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos -tal cual se lo bautizó- no puede entenderse si no es en el marco de una reforma tributaria más profunda, en la que vienen trabajando sigilosamente en el Gobierno. Aunque para conocerla es muy probable que haya que esperar hasta pasada la elección legislativa de octubre. (…)

De cualquier manera, también tal cual dijo este jueves el ministro Luis Caputo, la idea es que esta medida al menos colabore para ir mejorando la recaudación. Por lo pronto, del IVA. El tema no es menor, y debiera alinear a los legisladores que responden a los caudillos provinciales, dado que es un impuesto coparticipable.

Entre los gobernadores hay un malestar cada vez más evidente por la falta de fondos. Algunas provincias empiezan a estar bien complicadas. El 7 de mayo último, el Bank of New York Mellon (BNY) envió una nota a los tenedores de bonos de Tierra del Fuego que vencen en 2027 alertándolos sobre una serie de incumplimientos contractuales por parte de la provincia que conduce Gustavo Melella (…)

De todas maneras, no parece oportuno que se empioje el mercado para las provincias. Córdoba y Santa Fe están planeando probar suerte en los mercados de capitales internacionales por primera vez desde 2017. Córdoba podría salir con un bono por más de US$700 millones la semana que viene; Santa Fe aspira luego a recaudar hasta US$1.000 millones.

Pero también para la Nación es un problema. Ya Caputo dijo que es muy probable que este año la Argentina vuelva a intentar emitir deuda en el exterior. Necesita los dólares para los vencimientos de deuda de 2026.

(…) Se espera que en los próximos días el BCRA también anuncie un nuevo préstamo con garantía de bonos-repo, en la jerga financiera- con un puñado de bancos internacionales por unos US$2.000 millones. (…)

“En el mercado no se descarta tampoco que el Tesoro o el BCRA decidan además emitir un bono en el corto plazo que pueda suscribirse con dólares. La decisión de ayer del BCRA de extender el plazo mínimo que pueden tener los bonos en dólares que emitan las empresas privadas y de habilitar la suscripción de títulos de forma directa con moneda extranjera, fue leída por los operadores como una señal de que el Tesoro o el BCRA podrían aprovechar para buscar dólares en el mercado en el corto plazo. (…)

El BCRA también quiere que los individuos se animen a meter sus dólares en el sistema formal, y que los bancos activamente colaboren en el proceso. (…) Muy pocos lo hacen. Junto con las tarjetas de crédito, las autoridades trabajan hace tiempo en un proyecto para ampliar el negocio que hoy rige con las tarjetas de débito a las de crédito. Pero todavía no tiene fecha de salida. La realidad es que en los bancos son reticentes todavía a dar créditos en dólares a quienes no tienen ingresos en moneda dura. El recuerdo de la crisis financiera de la salida de la convertibilidad es lejano, pero demasiado traumático. (…)".