¿Dólares bajo el colchón?: La acusación de un periodista que hizo estallar a Luis Caputo

La furia de Luis Caputo

Caputo no dejó pasar el comentario y volvió a responder con firmeza:

“Tener dólares en el exterior está permitido. No es tenerlos en el colchón como estás sugiriendo, que son no declarados. No estás entendiendo cómo se usa. Te referiste mal. Nosotros promovemos la libertad, el que quiera traerlos, que lo traiga. Esta medida apunta a darle más libertad a quienes tienen dólares no declarados o lo que sea”.

Finalmente, el titular del Palacio de Hacienda defendió el nuevo esquema afirmando que su propósito es ampliar la base de contribuyentes y reducir la presión fiscal: “Es en beneficio de todos los argentinos. Yo pago todos mis impuestos y quiero esto, porque quiero pagar menos. Cuanta más gente formalice, vamos a pagar menos impuestos”.

El video del tenso momento a continuación:

Los dólares de Toto Caputo, 99% afuera

Tras el cruce con el periodista Jon Heguier, crecieron las críticas contra el ministro de Economía por el manejo de su propio patrimonio. Una de las voces más filosas fue la del periodista Ari Lijalad, quien apuntó contra la contradicción entre el discurso oficial y las prácticas personales de Caputo:

"El ministro Luis Caputo te pide que saques tus ahorros de abajo del colchón pero tiene el 99,99% de su plata líquida afuera", ironizó en sus redes.

Según su última declaración jurada, el titular del Palacio de Hacienda declaró tener apenas $64.947 en la Argentina y $2.469 millones en el exterior.

Lijalad agregó que en la última vez que se detalló el destino de esos fondos, figuraban ubicados en la Isla de Man (un paraíso fiscal bajo jurisdicción británica) y en Estados Unidos, aunque en la última presentación no se precisaron los lugares de depósito. Además, destacó que en solo un año el patrimonio declarado por Caputo se incrementó en un 571%.

Entre sus bienes, figuran cinco propiedades (una de ellas, un campo de más de 8.000 hectáreas en Alberdi, valuado en $450 millones) y seis vehículos, incluido un KIA Carnival cotizado en más de $15 millones.

Pero el núcleo de su fortuna está en el exterior y en inversiones: posee acciones de Palmeral Chico S.A. por más de $1.096 millones, fondos comunes de inversión FIMA Premium por casi $11.000 millones y depósitos sin detalle específico por $1.249 millones.

