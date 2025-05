Crimen de Villa Crespo: A24 reveló otra enigmática frase de la mujer que asesinó a su familia

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/A24COM/status/1925592050289799385&partner=&hide_thread=false DRAMA Y MUERTE EN VILLA CRESPO



Analizan las carpetas y los cuadernos de los chicos.



Marina Calabró @facupastor

Seguí en #ArrancaLaTardeEnA24

https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/7MwOg4B9aY — A24.com (@A24COM) May 22, 2025

Por otro lado, durante el ciclo agregaron el dato de que entre los elementos secuestrados por los peritos para ser analizados se sustrajeron todas las carpetas escolares y cuadernos de los hijos, con el objetivo de buscar mensajes ocultos o pedidos de auxilio.

"Hallaron también en la escena del crimen las dos armas blancas, una de ellas es una cuchilla de cocina con la que termina de quitarse la vida la mujer. También se decidió preservar las manos de las víctimas para poder trabajar en base a las tareas periciales. Se está haciendo todo un barrido de las manchas hemáticas", agregó Pastor.

Hay una tarea de impresión de rastros en muebles, hay una lapicera secuestrada y una nota, que es a la que venimos haciendo referencia. En esa nota sorprende -esto no estaba en las versiones habituales- la frase 'Estábamos en la calle', que en principio parecería no ser coincidente con la realidad que tenía la familia Hay una tarea de impresión de rastros en muebles, hay una lapicera secuestrada y una nota, que es a la que venimos haciendo referencia. En esa nota sorprende -esto no estaba en las versiones habituales- la frase 'Estábamos en la calle', que en principio parecería no ser coincidente con la realidad que tenía la familia

"No está claro si esa frase está asociada a su familia de origen. Hay que ver si ella recibió alguna información que le impactó", concluyó el periodista.

Consternada: Habló la encargada del edificio de Villa Crespo donde ocurrió el crimen familiar

En la tarde del miércoles (21/05) se conoció la muerte de una familia en Villa Crespo compuesta por Bernardo Seltzer, su esposa Laura Leguizamón y sus dos hijos, de 15 y 12 años. La empleada doméstica fue quien se encontró con la escena del crimen que indica a la mujer como principal sospechosa.

El hecho tuvo lugar en el sexto piso del edificio ubicado en Aguirre 295. La prensa acudió hasta el lugar donde se produjo el crimen y Lucía, la encargada, habló al respecto. "Hermosos eran todos", expresó entre lágrimas visiblemente consternada por el violento episodio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/1925557450964705429?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1925557450964705429%7Ctwgr%5E719af4dcf7e940691d0ea25a68709e70d9c90c3f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fconsternada-hablo-la-encargada-del-edificio-villa-crespo-donde-ocurrio-el-crimen-familiar-n602028&partner=&hide_thread=false Habló la encargada del edificio de Villa Crespo donde hallaron muerta a la familia Seltzer: "Era una hermosa familia". https://t.co/sFWo5zHhL4 pic.twitter.com/EzDC4itq9y — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 22, 2025

Ante la insistencia de los periodistas que con el fin de agregar mayor información le preguntaron cómo eran, contestó: "No les puedo decir más nada. Era una hermosa familia. Nada más, eso. No puedo decir más nada".

Asimismo reconoció que tenía "contacto" con los jóvenes por su trabajo. Al respecto de la acusada de haber cometido los asesinatos sostuvo que era "hermosa" y destacó que estaba "siempre feliz, siempre sonriendo".

Por otro lado, uno de los vecinos que mantenía relación cercana con la familia habló con C5N y se mostró sorprendido por el violento episodio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1925524705907196344?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1925524705907196344%7Ctwgr%5E719af4dcf7e940691d0ea25a68709e70d9c90c3f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fconsternada-hablo-la-encargada-del-edificio-villa-crespo-donde-ocurrio-el-crimen-familiar-n602028&partner=&hide_thread=false Masacre en Villa Crespo: el testimonio de un vecino



Seguí #C5N EN VIVO por https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/eBhrjWhIDd — C5N (@C5N) May 22, 2025

El hombre contó que Bernardo Seltzer y Laura Leguizamón eran "súper amorosos" y que "se los notaba divinos con los chicos".

El entrevistado expresó que mantenía un vínculo cordial con sus vecinos quienes además mandaban a sus hijos al colegio al que va su hija.

Al respecto de cómo se enteró de lo ocurrido recordó que fue su esposa quien se lo dijo. "No lo podía entender", reconoció.

