Denuncia de Viviana Canosa: América TV indican que se levantó el secreto de sumario

Cuando se dice que se abre el secreto de sumario, no quiere decir que los periodistas nos enteramos, sino que las partes en el proceso acceden a lo que el juzgado dice. La causa está en pleno trámite; no trascendió el contenido porque el secreto de sumario tiene como finalidad permitir que se realicen medidas tendientes a determinar si existen o no elementos Cuando se dice que se abre el secreto de sumario, no quiere decir que los periodistas nos enteramos, sino que las partes en el proceso acceden a lo que el juzgado dice. La causa está en pleno trámite; no trascendió el contenido porque el secreto de sumario tiene como finalidad permitir que se realicen medidas tendientes a determinar si existen o no elementos