Regresa a la 'TV muerta': Mario Pergolini obligó a El Trece a romper el chanchito

Me hicieron una oferta que no pude rechazar. Yo pregunté: '¿Cuánto gana (Santiago) Del Moro? 20%'. Si vuelvo voy a sufrir mucho, ténganlo en cuenta eso. Yo voy a sufrir para ustedes Me hicieron una oferta que no pude rechazar. Yo pregunté: '¿Cuánto gana (Santiago) Del Moro? 20%'. Si vuelvo voy a sufrir mucho, ténganlo en cuenta eso. Yo voy a sufrir para ustedes