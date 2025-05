Guerra en los chimentos: Ángel de Brito destruyó a Puro Show de El Trece

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PampitoOk/status/1923039001121874070&partner=&hide_thread=false Picos de 4,7 hoy en #PuroShow. A mi me gusta decir la verdad, fue un día difícil y la pudimos dar vuelta. Gracias por el aguante pic.twitter.com/f6igQPLFfD — Pampito (@PampitoOk) May 15, 2025

Por su parte, el otro conductor del ciclo de El Trece Sebastián Pampito Perelló Aciar recogió el guante y, citando el clip con las declaraciones de De Brito, le contestó vía X (ex Twitter):

Cuánta mentira de este señor y como le molesta que a otros programas les vaya bien Cuánta mentira de este señor y como le molesta que a otros programas les vaya bien

Además, tanto Perelló Aciar como Vázquez compartieron sus métricas de la jornada y expusieron que la emisión había logrado subir de 0.7 a 4.7 puntos de rating, desmintiendo así la información de De Brito.

Cabe recordar que no es la primera vez que Puro show es objeto de polémica. En febrero de este año, ambos conductores se trenzaron en una disputa virtual con el periodista Ignacio Rodríguez, quien había asegurado que el programa sería levantado en marzo.

Diego Brancatelli y un cruce a puro insulto con un conductor: "Pel... importante"

Una tensa escena se suscitó en la mañana del jueves 24 de abril durante una nota que el envío Puro show le realizó a D iego Brancatelli. Tras sus reflexiones sobre la reciente separación de Javier Milei, el periodista lanzó repentinos insultos contra el conductor Sebastián Pampito Perelló Aciar, quien reaccionó.

Embed - Brancatelli estaba hablando de la separación Milei - Yuyito y terminó INSULTANDO a Pampito

Al principio, el periodista de C5N cuestionó las relaciones sentimentales del Presidente y dijo que le gustaría que salga con su compañera Mariana Brey: "¿Cuánto duró la relación de Fátima? Los contratos duran el mismo tiempo, es más cantado que Lali".

"Tengo otra teoría más profunda, pero es muy fuerte. Si él no lo quiere contar, para mí no hay amores verdaderos con Yuyito ni con Fátima", continuó Brancatelli, quien aseguró que le consultó a Brey sobre el posible romance con el Presidente: "Le dije qué onda con Javier, pero me dijo que no hay nada, que hay mutuo respeto. Ojalá sea la próxima porque en caso de que sea, sería la más genuina. Ella es admiradora de las políticas del Presidente".

Fue allí cuando opinó categórico sobre Perelló Aciar:

Pampito es recontra gorila, me parece un pelotudo, es un boludo bastante importante. Es un pibito que vino a buscar trabajo acá, hay gente que no tiene código. Yo no soy parte, no somos todos la misma mierda. Cuando tenga cosas que decirme, que me las diga en a cara Pampito es recontra gorila, me parece un pelotudo, es un boludo bastante importante. Es un pibito que vino a buscar trabajo acá, hay gente que no tiene código. Yo no soy parte, no somos todos la misma mierda. Cuando tenga cosas que decirme, que me las diga en a cara

Finalizado el clip, el conductor espetó: "Obvio que no somos lo mismo, vos militás, vos sos kirchnerista, sos un periodista militante. Me tildan de gorila y a Milei lo critiqué mil veces. Puedo ser objetivo y preferir un gobierno más que a otro. Vos sos ciego, defendés a Cristina haga lo que haga".

-----------

