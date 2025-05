Finde en Rosario: Abel Pintos, Don Osvaldo y Juegos CReAR

El Parque de la Independencia alberga desde el jueves a 30.000 deportistas de diferentes disciplinas. En ese marco, habrá congresos educativos, espacios predeportivos y un Fan Fest.

Esta cita promete ser una verdadera fiesta. La ciudad se vestirá de gala para recibir con todas las luces a atletas, familias y vecinos en una experiencia única.

Los Juegos CReAR se desarrollarán en cinco escenarios distintos, cada uno ofreciendo actividades que se adaptan a todos los gustos. El Predio Ferial (ex Rural) será el corazón de las competencias y sede de las evaluaciones del CReAR y de la faceta educativa, mientras que la plaza de las Ciencias ofrecerá sus espacios para la disputa deportiva pero también para la recreación.

A su vez, el Hipódromo y el Estadio Municipal se convertirán en sedes para diversas disciplinas, mientras que el corredor oroño albergará el imponente Fan Fest (Dante Alighieri a 27 de Febrero), un ámbito de esparcimiento y entretenimiento donde los asistentes podrán disfrutar de los espacios predeportivos, donde los sponsors mostrarán sus productos y ofrecerán juegos para los visitantes y actividades para toda la familia.

* Viernes, sábado y domingo. Entrada gratuita.

Neo Pistea en La Sala de Las Artes

El trapero argentino regresa a la ciudad santafesina en el marco de su gira nacional para presentar su más reciente álbum, Culto.

Conformado por once canciones, Culto incluye colaboraciones con grandes figuras de la escena: Duki, Eladio Carrion, Khea, Ysy A, entre otros.

* Viernes a las 20. Entradas a partir de $20.000.

Los Cafres llegan al Bioceres Arena

La banda abre un puente invisible entre el pasado y el futuro y se sumerge en la experimentación de su propio sonido en reversiones.

* Sábado a las 21. Entradas: 35.000.

Embed - LOS CAFRES OFICIAL on Instagram: " ESTE SÁBADO BIOCERES ARENA, ROSARIO Banda invitada: Shelby Reggae Conseguí tu entrada YA → https://linktr.ee/loscafres (link en bio) "Viento" sopla fuerte... y te está llamando. Después de casi 5 años sin grabar, Los Cafres volvieron con nueva música. "Viento" no es solo una canción… es un símbolo. Es renacer. Es soltar. Y es en vivo donde eso se siente de verdad. Rosario… Si alguna vez te emocionaste con un tema nuestro… Si alguna vez sentiste que una letra te abrazaba… Este show es para vos. Vamos a compartir una noche única: reggae fino, vibración real, emociones profundas. No esperes al último momento. La energía ya está en movimiento. Mercado Pago, tarjetas, cuotas con Visa Banco Macro Apto +12 años acompañado Entradas desde $35.000 por Entrada Play → link en bio #LosCafres #Viento #RosarioVibra #BioceresArena #ReggaeArgentino #ReggaeDelAlma #CafresEnVivo #MusicaConsciente #ReggaeRosario #LivePassArg #EntradaPlay #Cafres2025 #shelbyreggae"