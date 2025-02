Desmentida y polémica por un programa de El Trece: Conductores vs. periodista

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1892291503923310734&partner=&hide_thread=false Espero que no. Tranqui no hace falta bardear, pero entiendo tu enojo… A nadie le gusta enterarse así. Abrazoooo — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) February 19, 2025

Vázquez también hizo lo propio pero, a diferencia de su compañero, fue más filoso en su respuesta:

Tranqui que hay 'Puro Show' para rato. Abrazo grande y no seas puro humo. Que de eso no se vuelve Tranqui que hay 'Puro Show' para rato. Abrazo grande y no seas puro humo. Que de eso no se vuelve

Nuevamente, Rodríguez recogió el guante y contestó en el mismo tono: "Espero que no. Tranqui, no hace falta bardear, pero entiendo tu enojo. A nadie le gusta enterarse así".

Puro Show debutó en El Trece el lunes 6 de enero en reemplazo de Socios del espectáculo con la conducción de Vázquez y Perelló Aciar, y un panel de mujeres compuesto por Fernanda Iglesias, Ángeles Balbiani, Carolina Molinari y Pochi de Gossipeame.

¿El Trece le teme a 'La Voz'? Marcha atrás con 'American Idol' y un nuevo dolor de cabeza

En la tarde de hoy (miércoles 19/2) en el envío Ángel Responde del canal de streaming Bondi revelaron la impactante noticia de que, finalmente, El Trece daría marcha atrás con American Idol su gran apuesta para este 2025. Ahora, el canal del Grupo Clarín deberá trabajar en tiempo récord para encontrar una nueva propuesta para su prime-time.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/bondi_liveok/status/1892280520924361176?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1892280520924361176%7Ctwgr%5Eb484a7770b315e36ed830ee886a2bacf2ec8a79d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fel-trece-le-teme-la-voz-marcha-atras-american-idol-y-un-nuevo-dolor-cabeza-n596162&partner=&hide_thread=false ¿FAMOSO PROGRAMA DE TV CANCELADO?



Angel Responde de lunes a viernes a las 12hs junto a @angeldebritook @dalmaradona @juliargen @negraconte pic.twitter.com/jLHl0ds4i8 — Bondi (@bondi_liveok) February 19, 2025

Fue Guido Záffora quien, en su participación en el ciclo comandado por Ángel de Brito, reveló la noticia. "Un programa de televisión se cancela en una de las pantallas, te diría, hoy más necesitadas. Es un mega proyecto que iba a ver la en junio/julio", introdujo enigmático el periodista de espectáculos.

"Esta cancelación es un balde de agua fría para el canal, se va a quedar con un bache tremendo porque van a tener que poner algo en el horario que estaba previsto este programa porque es un horario importante", agregó.

Cuando se enteraron de todos los programas y realitys que tiene Telefe en la agenda dijeron: 'Va a ser difícil competir con esto, vamos a gastar mucha guita, vamos a perder mucha plata. Mejor dejémoslo para diciembre'. El programa cancelado es 'American Idol' Cuando se enteraron de todos los programas y realitys que tiene Telefe en la agenda dijeron: 'Va a ser difícil competir con esto, vamos a gastar mucha guita, vamos a perder mucha plata. Mejor dejémoslo para diciembre'. El programa cancelado es 'American Idol'

"Es muy caro comprar el formato y aún más costoso producirlo", cerró Záffora y concluyó que, pese a que desde la señal hablan de una postergación, el certamen de canto podría nunca llevarse a cabo.

Por otro lado, desde Telefe abrieron las inscripciones para la próxima temporada de La Voz Argentina, mientras que continúa la actual edición de Gran Hermano.

