"Es una elección local: ni Macri, ni Cristina, ni Milei se bajarán de los carteles para ir a la Legislatura"

Esta es una elección de valores. La mayoría de los porteños eligen la gestión antes que el abandono, la verdad antes que la mentira, el respeto frente al insulto, el diálogo frente a la violencia, la decencia frente a la corrupción. Si somos una mayoría en la Ciudad de Buenos Aires, los que no queremos violencia, insulto, abandono, no hay dudas de que el domingo el PRO tiene que ganar las elecciones.