Donald Trump: "No habrá acuerdo sobre Ucrania hasta que me reúna con Vladimir Putin"

El presidente Volodímir Zelenski afirmó que se podría alcanzar un alto el fuego si las conversaciones técnicas entre los negociadores ucranianos y rusos en Estambul lograban un acuerdo al respecto. El objetivo era "intentar al menos dar los primeros pasos hacia la desescalada, los primeros pasos hacia el fin de la guerra, es decir, un alto el fuego".

Zelensky acusó a Rusia de "falta de respeto" a los mediadores, señalando el bajo nivel de la delegación enviada por Putin a Estambul.

"Me parece que Turkiye y USA se sienten menospreciados por Rusia. No vemos por parte de ellos [los rusos] ninguna agenda, tiempo o alto nivel de delegación. No digo que los rusos no nos respeten, eso es comprensible. Tenemos una imagen reflejada de ellos. Pero no respetan a Erdogan, no respetan a Trump. Trump envía un gran grupo de personas para negociar. Marco Rubio está aquí. El ministro de Asuntos Exteriores turco está aquí. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania está aquí. ¿Dónde están las personas relevantes de Rusia? Esto es una falta de respeto por parte de Rusia".

Zelensky también señaló que “no está en Ankara, no está en Estambul”, refiriéndose a Vladimir Putin. “No podemos andar por todo el mundo buscando a una persona”, afirmó el ucraniano.

¿Y Putin?

Rusia envió diplomáticos de alto nivel, incluido el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, a las negociaciones con USA en Riad.

El Presidente ruso, que la semana pasada había planteado la idea de reanudar las conversaciones directas con la parte ucraniana, confirmó el miércoles 14/05 por la noche que no asistiría y en su lugar envió a su asesor menos conocido, el ex ministro de Cultura, Vladimir Medinsky, junto con otros funcionarios.

Pero Medinsky encabezó la delegación rusa a las conversaciones en Estambul con Ucrania a principios de 2022, que lograron algunos avances, y Moscú intenta presentar las conversaciones actuales como un "reinicio" de esas negociaciones.

Zelenskyy confirmó que su ministro de Defensa, Rustem Umerov, encabezaría su delegación, e instó a sus aliados occidentales a aumentar la presión sobre Rusia, incluso aplicando sanciones más severas si continúa demorando un alto el fuego incondicional.

Un terremoto de magnitud 5,2° se produjo en el centro de Turkiye, no lejos de Ankara, donde Zelensky y Recep Erdogan estaban manteniendo conversaciones.

El epicentro se localizó cerca de la ciudad de Konya, a 200 kilómetros de Ankara. Los temblores se sintieron incluso en la capital.

