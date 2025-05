En "A Dos Voces" estuvieron Santoro, Lospennato, Rodríguez Larreta, Marra, Lombardi, Peretta y Olivetto

Horacio Rodríguez Larreta (Volvamos Buenos Aires): “ hoy Buenos Aires se parece a lo peor del conurbano, tenemos crisis de seguridad y de salud. La gente me conoce, sabe de mi pasión por la ciudad. Vamos a sacar los pasos a nivel del tren Sarmiento. Todo lo que dije que iba a hacer lo hice. En 15 meses Jorge Macri no pudo habilitar ninguna obra pública importante y me culpa a mí por su falta de gestión, no trabajan”.