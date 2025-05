La miniserie que arrasa con 8 episodios y tenés que empezar a ver ya mismo

Además, cada capítulo cierra con un final abierto que, según Abrams, “te obliga a quedarte con ganas de más”. Filmada entre Tucson y Albuquerque, la serie tiene ese aire polvoriento y retro que le sienta de diez. Y el despliegue visual, los autos clásicos y la banda sonora con sabor setentoso le suman puntos fuertes a la ambientación.

Lo que dice la crítica: 'Duster' pisa fuerte

La crítica ya empezó a hablar, y Duster no pasó desapercibida. Los medios coinciden en que la serie tiene ese algo que la hace destacar entre tantas otras de crimen. Desde IGN, no dudaron en resaltar el magnetismo de los protagonistas: "Cuando el equilibrio es el adecuado, y Holloway o David (o ambos) están en pantalla, es difícil resistirse a Duster". Y no es solo por las actuaciones: hay una tensión constante, un ritmo sostenido y una estética que acompaña cada escena. The Daily Beast lo explica perfecto: "Es un regreso que nunca deja que su autoconciencia socave su dramatismo, y mantiene un agarre firme al volante incluso cuando se desvía de un lado a otro."

La serie no intenta ser una lección de historia, pero se apoya en hechos reales para darle peso al relato. Arizona Republic admitió que no siguió del todo la lógica criminal, pero aún así se rindió ante el show: "La lógica de la historia criminal se me escapó un poco, pero apenas es esencial cuando los otros ingredientes incluyen coches rápidos, ocurrencias más rápidas y mucha actuación dura."

En definitiva, Duster tiene todos los condimentos para pegar fuerte: personajes que atrapan, acción a lo grande, estética cuidada y un trasfondo real que le suma espesor. Y con solo 8 capítulos, va derecho a ser una de esas series que terminás en maratón y recomendás sin pensar.

