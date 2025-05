Netflix sorprende con esta miniserie salvaje de apenas 20 minutos

La crítica no escatima en halagos

Lejos de pasar desapercibida, Malos Pensamientos viene cosechando aplausos por su osadía. La crítica especializada no se guardó elogios, aunque también advirtió que no es para estómagos sensibles. Para The Hollywood Reporter, se trata de "una comedia orgullosamente desagradable, a veces divertida, además de grosera y burda, pero no necesariamente en el mal sentido”.

Desde Collider, escribieron: “Aunque no todos los sketches matan, hay más que suficientes risas y momentos de pura y depravada creatividad que sólo Segura es capaz de lograr”. En AV Club, apuntaron al potencial de la serie para expandirse: “Si es lo suficientemente grande como para garantizar una renovación, todos los problemas con la primera temporada podrían ser refinados y finalmente olvidados”. Básicamente: hay base, falta pulir, pero vale cada segundo.

Y es que Malos Pensamientos funciona tan bien porque no intenta agradar a nadie. No le interesa ser "apta para todo público", ni siquiera busca evitar incomodar. Es incorrecta, atrevida, burlesca, sin filtros. El tipo de humor que hace que te rías mientras pensás: "esto está mal, pero no puedo parar".

Embed

En un panorama saturado de series que juegan a lo seguro, Segura rompe el molde y mete un golazo al ángulo con esta propuesta única. ¿No te gusta? Mala suerte. ¿Te gusta? Preparate para pedir una segunda temporada ya.

