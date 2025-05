Max tiene una miniserie tan perfecta que no vas a querer pausarla

¿De qué va y quién está en esta serie de Max?

El ensayo (The Rehearsal) arranca con una premisa que parece bizarra pero es completamente real dentro del universo de la serie: Nathan Fielder, comediante canadiense conocido por Nathan For You, ayuda a personas comunes a practicar momentos clave de su vida a través de una reconstrucción meticulosa de la realidad. ¿Querés decirle algo incómodo a un amigo? ¿Criar un hijo para ver si podés bancarte la paternidad? Nathan lo convierte en un ensayo.