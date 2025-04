La miniserie que desafía los límites y ya es un éxito llegó a Disney+

Lo que la serie cuenta de manera atrapante y con un ritmo espectacular es que esta decisión no vino de la nada. Molly había pasado gran parte de su vida sintiéndose atrapada, primero por su familia y después por una relación que le daba estabilidad pero no felicidad. Criada en un hogar complicado, con una madre con problemas de adicción y un padre ausente, Molly siempre sintió que tenía que encajar en algún molde, que no podía hacer lo que realmente quería.