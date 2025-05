Apple TV+ tiene una miniserie brutal que tenés que maratonear ya mismo

Robyn McCall: una heroína con pasado pesado en Apple TV+

En The Equalizer (la serie de la que hablamos), Queen Latifah se pone en la piel de Robyn McCall, una ex agente de la CIA con un pasado lleno de secretos y misiones encubiertas, que ahora intenta tener una vida tranquila en Nueva York como madre soltera. Pero la calma le dura poco: no puede evitar salir al rescate de personas que están en problemas y no tienen quién las defienda. Es una especie de justiciera urbana con corazón, cerebro y mucha calle, que hace justicia a su manera, sin esperar órdenes ni permisos.