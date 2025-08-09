Donald Trump y Vladimir Putin reactivan su alianza estratégica en un escenario global en tensión

Reacciones desde Kiev y Europa

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky rechazó de plano cualquier concesión territorial: “Los ucranianos no entregarán sus tierras al ocupante” y “no le daremos a Rusia ningún premio por lo que ha hecho”. También advirtió que “cualquier decisión que no incluya a Ucrania es… una decisión contra la paz. Son decisiones muertas. Nunca funcionarán”.

Por su parte, AP reportó que Kiev estaría dispuesta a reconocer de facto la imposibilidad de recuperar militarmente algunos territorios, pero exige participar en cualquier negociación. Funcionarios europeos y ucranianos se reunieron en Inglaterra con el vicepresidente estadounidense J. D. Vance para discutir salidas al conflicto.

La elección de Alaska y su simbolismo

Según The Washington Post, Alaska fue elegida porque EE. UU. no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de arresto contra Putin en 2023. El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, consideró “completamente lógico” celebrar la cumbre allí, a escasos kilómetros de Rusia, cruzando el estrecho de Bering.

Expertos rusos y estadounidenses subrayan el simbolismo histórico: Alaska perteneció al Imperio ruso hasta su venta a Estados Unidos en 1867, y ha sido “puente” geopolítico en diferentes épocas.

Riesgos y cálculos estratégicos

Analistas advierten que la ubicación y la dinámica favorecen a Moscú. CNN la describe como “una lenta derrota para Ucrania”, mientras que Bloomberg señala que Rusia podría obtener reconocimiento de sus avances en el Donbás sin comprometer su ofensiva en otras zonas.

Para Putin, el objetivo es ganar tiempo, afianzar posiciones y negociar desde una ventaja militar. Trump, por su parte, podría presentar la reunión como una victoria diplomática que le evita imponer sanciones a India y China.

Vientos de posguerra

Trudolyubov sostiene que el Kremlin está “trasladando la retórica militar a un estado de sitio permanente” para mantener el control sin depender de la guerra como factor de cohesión. Desde 2022, Rusia ha endurecido sus leyes y prácticas represivas, pasando de una represión masiva a un control “selectivo y estable”, enfocado en casos de extremismo, terrorismo y traición.

En paralelo, avanza un programa para reforzar el control digital y reescribir la narrativa histórica, cancelando rehabilitaciones de víctimas del estalinismo y moldeando la memoria colectiva. El objetivo: una sociedad “políticamente instruida” y acostumbrada a una agenda dictada desde arriba.

