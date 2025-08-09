China declara la guerra al Chikungunya, otro ejército de coleópteros que la supera

Wu, un trabajador de control de plagas en Tengchong, afirmó que su equipo fumiga el pueblo dos veces al día. "Sería mejor eliminarlos a todos", dijo, refiriéndose a los insectos. Por su parte, Liu, residente y uno de los primeros casos confirmados, aseguró que "antes de este virus, estaba muy preocupado por las picaduras de mosquitos todos los días. Ahora... no hay ni un solo mosquito".

Aunque el chikungunya suele causar síntomas dolorosos pero rara vez es mortal, las autoridades han respondido con medidas estrictas. En Foshan, las farmacias registran los nombres de quienes compran medicamentos para tratar síntomas asociados, como erupciones cutáneas, fiebre y dolor articular. Además, en algunas zonas, los pacientes son aislados en salas especiales con mosquiteros y se les exige pruebas de ácido nucleico para confirmar que no son contagiosos antes de su alta.

El gobernador provincial Wang Weizhong instó a los residentes a encender espirales antimosquitos, usar mosquiteros y aplicar repelentes como parte de una "campaña de salud patriótica" para contener el virus. "Todos los lugares y departamentos de la provincia deben… ganar con fuerza la batalla de prevenir y controlar la pandemia, la batalla de bloquearla y la batalla de aniquilarla", señaló.

El rol del cambio climático

El brote ocurre en un contexto agravado por el cambio climático, que aumenta la incidencia de lluvias intensas y tifones, favoreciendo la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades, explicó Joseph Tsang, experto en enfermedades infecciosas en Hong Kong. Tsang advirtió que "tienen que cubrir un área a gran escala, por lo que lleva tiempo… limitar los criaderos de mosquitos. El gobierno central… realmente no quiere que este problema vuelva a ocurrir este año".

En la aldea de Tengchong, pancartas con lemas que recuerdan los riesgos del agua estancada y los mosquitos invitan a la población a colaborar en la prevención. Liu, recuperado del virus, afirmó que la concientización ha aumentado: "Antes de este año, la llamábamos dengue, pero solo este año se dieron cuenta de que no era dengue, sino algo similar. Espero que el gobierno pueda seguir implementando todas estas medidas y exterminando mosquitos con frecuencia, para que no tengamos que lidiar con los problemas que traen".

Históricamente, el chikungunya ha afectado principalmente regiones tropicales y subtropicales de África, Asia y el subcontinente indio. Sin embargo, el aumento de los viajes internacionales y la expansión del hábitat de los mosquitos ha provocado su aparición en nuevas zonas, incluyendo partes de China, donde estos insectos ya están presentes. La “declaración de guerra” de China refleja el aumento de casos importados y brotes locales, con el objetivo de evitar una propagación masiva del virus.

¿Qué tan peligroso es el chikungunya?

Mortalidad: Muy baja; raramente provoca muertes.

Impacto en la salud: Alto, debido al dolor articular severo y la discapacidad temporal que genera, afectando la calidad de vida y la productividad económica.

Potencial epidémico: Moderado a alto, especialmente en regiones con abundante presencia del mosquito vector.

Transmisión: No se contagia de persona a persona directamente, sino a través del mosquito, lo que limita su rápida expansión.

Aunque no es una amenaza como una pandemia respiratoria, puede desencadenar brotes significativos, y su aparición en China genera preocupación por posibles epidemias más amplias.

¿Cómo se trata el chikungunya?

El control del chikungunya depende de una gestión eficiente del mosquito y campañas de concienciación pública. No existen antivirales específicos. La Organización Mundial de la Salud indica que hay dos vacunas autorizadas, pero su uso es limitado y se recomienda principalmente a viajeros o personal de laboratorio con riesgo de exposición.

El tratamiento es sintomático y, en el 98% de los casos, ambulatorio. Se aconseja reposo, preferentemente con mosquitero, y el uso de acetaminofén o paracetamol para controlar fiebre y dolor. Además, es vital una adecuada hidratación con líquidos como agua, jugos, sopas o suero de rehidratación oral.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. han emitido advertencias para quienes viajen a Guangdong, recomendando medidas como el uso de repelente y la vacunación cuando corresponda.

¿Son comunes los brotes de chikungunya?

El virus fue identificado por primera vez en Tanzania en 1952 y luego se extendió a varios países africanos y asiáticos.

Desde 2004, se han registrado brotes globales en más de 110 países. Estos eventos son más frecuentes en regiones tropicales y subtropicales, donde las condiciones favorecen la proliferación constante del mosquito vector, acentuándose anualmente a causa del cambio climático, informaron autoridades del servicio de salud de Foshan.

