Dengue y Chikungunya: Más de 9 mil nuevos casos

Zika, Dengue y Chikungunya

“Las personas gestantes; en edad reproductiva o sexualmente activas, deben extremar las medidas de prevención de picaduras de mosquitos y utilizar preservativos adecuadamente, debido al riesgo de malformaciones fetales, como microcefalia, que registra la infección por virus zika”, dice el Ministerio de Salud en su página oficial, haciendo especial hincapié en la prevención del Zika en embarazadas: el feto puede presentar una microcefalia (cabeza reducida de tamaño) por el resto de su vida.

Si bien desde el 2018 no ha habido un brote de virus Zika autóctono— hubo dos casos de microcefalia en Salta, tal como lo informó Urgente 24—, se han contagiado personas que han viajado a países limítrofes como Brasil y Paraguay donde es endémico. Los síntomas que acarrea esta enfermedad, pudiendo llegar incluso a desencadenar en el paciente problemas neurológicos, son: fiebre, conjuntivitis no purulenta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor en articulaciones (principalmente manos y pies), decaimiento, sarpullido e inflamación de miembros inferiores.

“Durante los últimos meses hubo un aumento significativo de casos de dengue en Brasil, Perú, Bolivia y Paraguay, y de chikungunya en Brasil y Paraguay. Actualmente no existen vacunas aprobadas para prevenir estas enfermedades. Si vas a viajar a estos países, tomá las medidas de prevención necesarias para que el mosquito Aedes aegypti, que transmite estos virus, no te pique a vos ni a tu familia. Si durante el viaje, o hasta 2 semanas después de tu regreso, presentás síntomas compatibles con Dengue, Chikungunya o Zika, no te automediques y acercate a un centro de salud para ser evaluado/a”, explica el Ministerio de Salud de la Nación.

Tal como informó Urgente 24, para prevenir el Dengue, Chikungunya o Zika, la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, uso de repelentes y control dentro del domicilio con espirales o pastillas vaporizadoras, es una buena opción para controlar la situación epidemiológica actual.

