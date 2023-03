Millones de argentinos no tienen luz, agua o gas en todo el año

Acabamos de pasar por un verano de altísimas temperaturas en el que los cortes de electricidad y agua complicaron gran parte del país, pero lo cierto es que el problema es aún mucho más grande. Según el 'Estudio sobre Consumo y Percepciones en Torno a la Energía', de la Fundación Colsecor, realizada entre el 11 y el 27 de noviembre del 2022, hay argentinos que no tienen luz, agua o gas en ningún momento del año y se cuentan por millones. En efecto, son 18 millones los argentinos que no tienen gas natural en sus casas y otros 12 millones lo que no tienen agua de red en sus hogares.