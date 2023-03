Mauricio Macri se bajó: Pichetto llora y Carrió amenaza

Y agregó: "Yo lo lamento porque creo que sigue siendo el hombre más importante que tiene Juntos por el Cambio en términos de liderazgo político, de conocimiento internacional. Pero bueno...esto nos obliga a actuar con mucha responsabilidad, de plantear un debate más profundo".

Si bien se desilusionó, resaltó los efectos de la baja de Macri: “Abre caminos de responsabilidad y participación" y añadió que será "importante que la discusión de las candidaturas sea también la discusión del contenido".

Pichetto fue el único de JXC en proponer el año pasado un duelo entre el expresidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner en las elecciones de 2023.

Reacción de Carrió

A diferencia de sus socios, la líder de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió no expuso ni asombro ni felicidad por la elección de Macri. Según las reconstrucciones que hicieron Infobae y Clarín se limitó a decir: “Chocolate por la noticia”.

“Lo vengo diciendo hace seis meses que Macri no iba a competir. Como buen futbolero, juega a ganar y no le dan los números”, señaló la precandidata a presidenta de cardo a Infobae.

image.png Elisa Carrió no expuso ni asombro ni felicidad por la decisión de Mauiricio Macri.

Pero según Clarín su reacción transmitida a su equipo fue más fuerte: "Durante meses, hizo todo el daño que podía hacer, lijó a los candidatos de su espacio todo lo que pudo, pero igual se dio cuenta de que los números no le daban, y como es un jugador, no le gusta perder, y se bajó".

Sea cual fuere, Elisa Carrió mantiene un diálogo más fluido con los radicales y las palomas del PRO. Incluso exhibió varias fotos con el titular de la UCR Gerardo Morales con quién mantiene reuniones de sus equipos técnicos. Además, Morales comparte animosidad con Macri.

Respecto a Horacio Rodríguez Larreta, Carrió no muestra ninguna discordia, aunque reaccionó en duros términos por la salida de Marcelo D'Alessandro. Ella fue una de las pocas sino la única figura relevante de JxC en salir a bancar al ministro acusado por el kirchnerismo cuando se tomó la licencia. En ese entonces había demostrado su descontento lanzando una crítica contra el jefe de gobierno porteño, sin mencionarlo

"No sostener a funcionarios acosados por las mismas mafias que asesinaron a Nisman, con escuchas falsas e ilegales no habla muy bien del gobernante que no sostiene al funcionario, ni enfrenta a las mafias. Ya se ha hecho la denuncia penal correspondiente”.

Interna CABA

Tal como informó Urgente24, habrá una encuesta única, de metodología negociada entre las partes, a realizarse durante abril y quien mida mejor, entre Fernán Quirós y Jorge Macri, será quien enfrente a Martín Lousteau, de la UCR / Evolución. Decisión a raíz del encuentro que mantuvieron Mauricio Macri y Larreta.

Muchos creían que si Mauricio Macri renunciaba a su ambición presidencial -imposible, según los números objetivos-, Horacio Rodríguez Larreta cedería a Jorge Macri la precandidatura única en Ciudad de Buenos Aires. Como se mencionó, no fue así.

Sin embargo, Carrió, que apoya expresamente a Fernán Quirós en la interna, entiende que la decisión del expresidente de Boca Juniors forma parte de un acuerdo un poco más amplio y que tiene como eje la Ciudad de Buenos Aires. Por ello alertó al PRO de que si Larreta cede a los designios de Macri, Ella irá por un “camino propio”.

image.png Duelo CABA en Abril.

De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, desde el entorno de la fundador de CC afirmaron:

“Para Lilita el PRO ahora se encamina a tener un candidato único en la Ciudad de Buenos Aires y ese es Jorge Macri, para eso se tiene que bajar Soledad Acuña -ministra de Educación- y Fernán Quirós- ministro de Salud porteño-. Ya se bajó Emmanuel Ferrario -presidente de la Legislatura porteña-. Esto lo hablaron Macri y Larreta en su almuerzo”.

“Si ellos deciden que el candidato único sea Jorge Macri y lo bajan al mejor candidato -para Lilita- que es Quirós, nosotros vamos a ir por Juntos por el Cambio pero con un candidato propio. No vamos a apoyar a Macri”.

Más allá de las declaraciones de Carrió, que responden más una amenaza vana porque la CC no tiene candidato propio, ella se mantiene firme, alerta y marca la cancha en JxC. Siempre lo hizo.

¿Qué pasará si el jefe de Gobierno acepta bajarlo por pedido del ex presidente? Seguramente escalará la tensión que no beneficiaría a nadie. Por ello lo mejor sería recurrir a una encuesta definitoria.

Más contenido de Urgente24

Arden Marvel y Disney: Actor detenido, golpeó a la novia

Esta oposición no parece muy confiable

María Laura no sabe que Hernán Lacunza es el del default

Mauricio no va pero Quirós compite con Jorge Macri en abril

La Cámpora lo llevó igual a la marcha y explotó la epilepsia