Cristian Ritondo, gran ausente de la cumbre del PRO

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/delfinatece/status/1867588572242751631&partner=&hide_thread=false Ritondo faltó a la reunión del PRO y sigue sin aparecer tras la investigación de @Emiliadelfino sobre su patrimonio. A Vidal no le quedó otra que responder por el tema y le quitó peso: "Es sólo una denuncia"https://t.co/00seomWozt https://t.co/n2fqY9CNPZ — Delfina Torres Cabreros (@delfinatece) December 13, 2024

En medio de ese vendaval, Ritondo prefirió no asistir a la reunión partidaria del PRO, en el barrio de Abasto y encabezada por Macri. Cabe recordar que Ritondo es presidente del partido a nivel bonaerense y uno de los interlocutores del PRO con el gobierno de Javier Milei.

La guardia periodística no dio con Ritondo, pero sí con María Eugenia Vidal, quien se encargó de ponerle paños fríos a la cuestión. "Es sólo una denuncia. Ni siquiera hay una imputación, y se va a hacer lo que el PRO hizo siempre: ante cada denuncia judicial, presentarnos, dar las explicaciones, mostrar todos los papeles que haya que mostrar y la justicia resolverá. En esta instancia, en la que no hay ni siquiera una imputación, no hay nada que definir", dijo.

Más contenido de Urgente24

Patricia Bullrich le 'pegó' a Macri (y Javier Milei lo celebró)

Edgardo Kueider presentó un amparo y pidió ser restituido como senador

Paolo Rocca (Techint): Inversión millonaria, miles de empleos y una advertencia a Javier Milei

Guerra contra Victoria Villarruel: Casa Rosada filtró chats y documentos