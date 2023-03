Mauricio no va pero Quirós compite con Jorge Macri en abril

Pero Larreta siempre consideró una decisión personal mantener su apoyo a Quirós, luego de que Jorge Macri anticipara su lanzamiento porteño por presión de Mauricio. En ese contexto, irán a la encuesta a ver quién gana. Larreta se encuentra convencido de que Quirós puede triunfar tanto como Mauricio Macri cree que su primo Jorge es quien ganará.

Mauricio Macri

El expresidente Mauricio Macri, confundador de Propuesta Republicana (PRO), junto a Ricardo López Murphy, anunció hoy (domingo 26/03, luego del encuentro con Horacio Rodríguez Larreta) que no será precandidato presidencial:

"Lo hago convencido de que hay que ratificar el espacio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones, pero voy a seguir defiendo la libertad, la democracia y los valores que compartimos como siempre lo he hecho y lo haré siempre al lado de ustedes".

26-03-2023

La decisión fue informada en un video de 6 minutos difundido por YouTube y luego republicado en sus otras redes sociales, en el que llamó al presidente Alberto Fernández "una marioneta". También:

"Comparto la certeza de que la Argentina actual está en un estado difícil de reconocer. Estamos a la deriva, sin conducción, aislados del mundo, solos";

"Millones de argentinos sienten el miedo a quedar sin trabajo, a necesitar ayuda sobre la salud y a no conseguirla, a que la jubilación no alcance, a que nos roben, a que nuestros hijos se vayan del país, el temor a que todo empeore aún más y que convierta el futuro en una amenaza en vez de esperanza";

"Sé que millones de personas tienen el deseo de que volvamos a trabajar juntos en la dirección que comenzamos allá por 2015, una dirección que tristemente se interrumpió en 2019. Hace casi 80 años, una parte importante de la sociedad argentina decidió creer en líderes mesiánicos, personajes que supuestamente nos salvarían y llevaría a una argentina mejor", manifestó.

"Muchos argentinos de buena fe confiaron en ellos y les dieron la responsabilidad de reproducir los cambios que se necesitaban, pero este tipo de liderazgo terminó siendo muy dañino para el país. Les dio un poder de desproporción a personas tan falibles como cualquiera, este liderazgo paternalista desalentó a los argentinos de asumir su propia responsabilidad en los cambios que querían para sus vidas y esa subordinación nos trajo hasta acá".

Larreta

En diálogo con el programa Lado P, de Radio Rivadavia, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habló sobre la renuncia de Mauricio Macri:

Me enteré como todos. Tomó una decisión con valentía y será parte fundamental para reconstruir la Argentina. Tiene experiencia en gestión y dedicó su vida a armar equipos. Fue una decisión de él. Había que respetar sus tiempos. Su mensaje fue muy claro, no cree en los líderes mesiánicos, y coincido con eso. Me enteré como todos. Tomó una decisión con valentía y será parte fundamental para reconstruir la Argentina. Tiene experiencia en gestión y dedicó su vida a armar equipos. Fue una decisión de él. Había que respetar sus tiempos. Su mensaje fue muy claro, no cree en los líderes mesiánicos, y coincido con eso.

También:

"Hablamos de todas las candidaturas en todo el país con Macri. Lo que principalmente hablamos fue la situación del país. El sueldo no alcanza para nada. Hablamos en términos generales y sería razonable que haya un candidato único en la Ciudad. Pero depende de cada uno, todos están en su derecho a presentarse. La gente es la que va a decidir, pero más importante que las candidaturas es mejorarle la vida a la gente".

"Mauricio bajó la candidatura pero sigue siendo muy importante en la mesa de Juntos por el Cambio, hay que aprovechar la experiencia. La figura de Mauricio genera expectativa y ahora está dilucidada. Tenemos que contar con su experiencia y es necesario para la Argentina. Fue muy claro, va a seguir colaborando, tenemos que contar con su experiencia con su visión con su prestigio en el mundo entero”.

"La prioridad está en la unidad de Juntos por el Cambio y le damos preeminencia a los candidatos del PRO. Siempre voy a defender a la unidad de la coalición".

