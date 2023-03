La Cámpora lo llevó igual a la marcha y explotó la epilepsia

Se llama Carlos Alejandro Véliz, fue a una movilización el viernes 24/03 a Nuñez y no volvió. Sufre ataques de epilepsia, está medicado, tiene problemas de retraso, no se desenvuelve por sí solo, no sabe volver ni dirección. Él fue a la movilización mediante una persona del barrio (Barrio Roca, William Morris), llamada Adrián Zárate, que trabaja para Damián Selci (cuando a esta persona ya se le habia dicho que la familia no queria que vuelva a ir a lugares asi por sus condiciones e igual lo llevaron). Lo último que nos dijeron es que el municipio ya estaba al tanto de la situación pero nadie se acercó a hablar con nosotros. Urgente si lo viste o sabés algo, llamanos. Se llama Carlos Alejandro Véliz, fue a una movilización el viernes 24/03 a Nuñez y no volvió. Sufre ataques de epilepsia, está medicado, tiene problemas de retraso, no se desenvuelve por sí solo, no sabe volver ni dirección. Él fue a la movilización mediante una persona del barrio (Barrio Roca, William Morris), llamada Adrián Zárate, que trabaja para Damián Selci (cuando a esta persona ya se le habia dicho que la familia no queria que vuelva a ir a lugares asi por sus condiciones e igual lo llevaron). Lo último que nos dijeron es que el municipio ya estaba al tanto de la situación pero nadie se acercó a hablar con nosotros. Urgente si lo viste o sabés algo, llamanos.

Damián Selci es concejal en Hurlingham, y estuvo a cargo del Ejecutivo municipal en forma interino, con el aval de Máximo Kirchner. Su aliado es Martín Rodríguez, el Nº2 del PAMI.

