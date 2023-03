Esta oposición no parece muy confiable

Todos los argentinos queremos a la Ciudad de Buenos Aires, la visitamos, cine, teatro, paisajes urbanos, la vemos como la única ciudad con vista al mundo y aceptación universal. Fernández es porteño y no entiende el país. Larreta también abusa de su “porteñidad”. Todos los argentinos sabemos que no puede un país vivir en Buenos Aires. Eso duele. No hay arreglo. Buenos Aires para los porteños, Argentina… hum. Todos los argentinos queremos a la Ciudad de Buenos Aires, la visitamos, cine, teatro, paisajes urbanos, la vemos como la única ciudad con vista al mundo y aceptación universal. Fernández es porteño y no entiende el país. Larreta también abusa de su “porteñidad”. Todos los argentinos sabemos que no puede un país vivir en Buenos Aires. Eso duele. No hay arreglo. Buenos Aires para los porteños, Argentina… hum.

Las elecciones divididas en muchas provincias, fuera de la fecha de las elecciones nacionales, ponen a prueba las alianzas y los nombres. Julio, setiembre, tal vez antes, cada quien juega su juego de supervivencia.

Los Gobernadores son prácticos. Solo se trata de alambrar el feudo. Muchos candidatos nacionales llegarán a octubre desvencijados, irritados de arrastrar el cuerpo en esos territorios donde nada fundaron, nada hicieron y solo pasearon su rostro un domingo cualquiera.

Esa extraña figura mediática, Milei, goza de la impunidad de los MdeC nacionales. Crece su potencialidad al mismo tiempo que resulta al menos inquietante (aterrador, diría aterrador) que un voto de castigo a la ineptitud de oficialismo y oposición termine en ese canasto.

milei fiscales.jpeg Javier Milei y sus 1.000 referentes.

Milei es la pesadilla que un bipartidismo onanista y sin vuelo, egoísta y vacío ha podido conseguir. Creo en el valor del voto. Me gustaría no ser agnóstico y cantar con Discépolo: “solo me falta, 'pa’completar', mas que ir a misa e hincarme a rezar”.

Los nombres provinciales de Milei eximen a este cronista de cualquier calificación que se intente. Por lo demás calificar a Milei es apurado. Los votos calificarán a Milei…y al país que, con sus dirigentes, sumó otro abismo a los existentes.

Pregunta: ¿es la señora Bullrich, aquella “piba” de sus primeros años en la vida pública, los famosos '70, la encargada de remplazar al dubitativo Fernández y esa pesada sombra que lo ausculta desde el Instituto Patria… ? (¿quien lo paga a ese Instituto?).

Pensar en Bulrich presidente es darle a 'Banana' Pueyrredón la categoría de Sir Elton John. ¿Porqué no? Ambos son músicos y pianistas cantores. 'Banana' es familia. Bullrich es a la política de Estado lo que aquellos “resúmenes Lerú” eran en referencia a los libros de las materias de aquel colegio secundario donde fuí. Un país no es un esquema ni un friso. Su Presidencia es posible. Volvemos al punto: votos son amores y no buenas razones.

¿Es Lousteau, aquel de “la 125”, la mas ancha grieta – definitiva- que separó a los K de los habitantes de la zona núcleo del país, el encargado de resolver los problemas de la Capital del país? Parece demasiado para alguien evasivo.

Lousteau es un muchacho con excesiva “inteligencia verbal”. Un lúcido decidor y analista. Es el narrador de un esquema de poder que no es mas que eso: un esquema de poder diseñado sobre las ruinas de lo que hay. Jamás se hará cargo de su existencia real, esto es, de su pasado.

TIRA-4--larreta-bullrich2.jpg Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en diálogo imaginario.

Insistimos: Lousteau es un inteligente fantasma mediático sin pasado. En general en la segunda charla todos se preguntan…”pero… este no es aquel que estaba ya en el 2007…”. Lousteau es este, ese y aquel, es “this one and that one". Lo explica la gramática. Los pronombres no son sustantivos. Su futuro, como el de todos, lo definen los votos. Aparenta el más esclarecido y el menos afligido.

¿Existe Nosiglia como una sombra detrás del pensamiento radical? Vano misterio.

¿Existe María Eugenia Vidal? Asombra recordar que eligió vivir en un sitio militar por la inseguridad del territorio que gobernaba. Ojalá ejercitase el discurso ”ama de casa afligida por los problemas nacionales y que, además, entiende las cuestiones de género” Ojalá. Es un nicho aún vacío.

La oposición enfrentará el pan duro del porvenir. Está claro que no quedará una economía grande en buen estado ni habrá tantos empleados en blanco y aportando, como tampoco estará quieta la inflación del pan y los fideos de diciembre del 2023 a diciembre del 2024, cuando se cumpla el primer año de quien gane y sea gobierno. Fideos con gorgojos y pan duro. “La yerba de ayer secándose al sol”.

Aquella línea media de Morales, Sanz y Aguad no parece que jugase –hoy- con la misma camiseta, en todo caso hay algunos lesionados.

La economía ha provocado un nuevo oficio, muy visible. Los ministros de Economía de la televisión. De Cachanovsky a De Pablo todos explican, todos solucionan. Se los ve felices. Bien comidos y muy esclarecidos. Algunos hasta fueron parte de algún gobierno en algún período. Todos se acicalan y estrenan corbatas y pañuelos. Cualquiera sabe que la economía no se soluciona en un set televisivo, pero es un proyecto rentable por las conserjerías que brinda o ayuda a conservar.

Los hombres de la medicina estatal (Martorano en la provincia de Santa Fe laburó bien), Quirós en Capital Federal (CABA) también. El oficialismo aún tiene vergüenza de lo que le pasó con la peste. La salud. Buen reservorio, buen caldo de cultivo. Territorio de la oposición. Ginés González García es un yerro que la historia no olvidó

La CSJN es un órgano con mas ausencias de las que debería tener y nadie se fija por los faltantes, ni pide ni propone, excepción hecha del degüello de los sobrevivientes. No es lo mejor.

Los legisladores nacionales, mas allá de sus participaciones legislativas esporádicas, abruptas, mas mediáticas que de nalgas en las sillas de las comisiones, saben que no hay modo de encontrar paz en mayorías tranquilas y todo deberá negociarse, debería negociarse. Debería. Nadie confía que suceda.

Los organismos de contralor son verdaderas embajadas de una burocracia sin destino pero con oficio: primero el escritorio, después la paz.

Los industriales ”nacionales”, los empresarios de planta permanente en los contratos, no son parte de un desarrollo serio sino de pactos pre existentes sobre licitaciones y amparos… además de mayores costos.

No hay modo de ocultar ese agujero negro: la economía informal. Raro misterio, el 55% de los votos son lumpenaje o economía informal de ese masacote: Conurbano.

Detalle: Carlos Pagni, periodista de una derecha soberbia, ha descubierto la existencia del Conurbano y su influencia en la política Argentina. Falta su análisis de Aduana & Saladero (Rosas) de Argentina distrito único y elección directa (1994, Duhalde) y la maldita policía de provincia de Buenos Aires, autorizada al control del narcomenudeo (Duhalde). Finalmente llegará a que es el 40% del país. Y que Bahía Blanca no es Avellaneda. Bienvenido a una realidad que observa desde su torrecilla. Como todos nosotros.

TIRA larreta macri.jpg Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri: Al final parece que hubo acuerdo.

Representantes del pueblo que sostienen la muerte de la meritocracia y el lema, igualemos para abajo, mientras mas pobres tanto mejor, no encuentran oposiciones serias. La miseria no asusta. La ignorancia tampoco.

El claustro universitario está tomado por una discusión – estéril, claro está – sobre el rol de la enseñanza, la transmisión de conocimientos y ay, ay, ay, el avance los algoritmos sobre las bibliotecas y las cátedras adormecidas. Eso y reivindicar el populismo como la panacea política.

Pregunta: ¿Puede la oposición entender su rol… ? El trabajo de reconstruir paredes, pisos, espacios seguros de estudio, confrontación y decisiones no es tarea menuda, ni de divisiones. No se ve un panorama claro: asusta. Asustan.

Qué sentido tiene sostener que los que están son malos o corruptos. Ya no hay, por fuera de los relatos de acá o de allá, una existencia luminosa. La luz es un camino o el camino debería estar iluminado.

Un viejo peronista mandó un mensaje: "basta de criticar al peronismo… hablá un poco de los otros…”. Cumplí. Hacerlo obligó a un antiácido, un calmante, mas un miorelajador. Con el peronismo es mas sencillo. Todos sabemos que no hay mas arreglo. No es nuevo este asunto. ¿Con la oposición… hay arreglo? No me pregunte, hago las preguntas, sólo soy periodista.