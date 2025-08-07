urgente24
Trump apunta a la Fed: nombra a un halcón económico de línea dura

Stephen Miran, asesor cercano a Donald Trump, fue postulado para la Fed con ideas que cuestionan su independencia. El Senado definirá su destino en septiembre.

07 de agosto de 2025 - 20:52
Donald Trump apunta a la FED y mete a uno de sus asesores.

En un movimiento decisivo que busca reforzar su influencia sobre el banco central estadounidense, el presidente Donald Trump anunció este jueves 07/08 la nominación de Stephen Miran, actual presidente del Consejo de Asesores Económicos (CEA) de la Casa Blanca, para ocupar temporalmente una vacante en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal ( FED).

Miran serviría hasta el 31 de enero de 2026, completando el mandato dejado por Adriana Kugler, quien renunció anticipadamente.

image
Stephen Marin fue el elegido por Donald Trump para reemplazar a Adriana Kugler en la FED, tras su renuncia.

Trump destacó la trayectoria académica del economista —con un doctorado en Economía de Harvard— y su lealtad política, afirmando:

Su experiencia en el mundo de la economía es inigualable. Su experiencia en el mundo de la economía es inigualable.

La administración lo describe como un reemplazo temporal mientras sigue buscando un candidato permanente para la plaza, así como también para el eventual reemplazo del presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato expira en mayo de 2026.

La nominación está sujeta a la confirmación del Senado, que actualmente está de receso; se espera que el proceso retome en septiembre.

El perfil de Stephen Miran

Miran se ha consolidado como un defensor de las políticas económicas de Trump, especialmente de los recortes de impuestos y el uso de aranceles como herramientas estratégicas.

Además, es autor de propuestas que plantean una reforma estructural de la Fed: reducir los mandatos de los gobernadores de 14 a 8 años, permitir su remoción directa por parte del presidente y someter el presupuesto del banco central a control del Congreso. También propone ampliar el voto en política monetaria a los presidentes de los bancos regionales y colocar los directorios regionales bajo la supervisión de gobernadores estatales.

Reacciones mixtas en el comité que decidirá sobre Miran

  • Senador Tim Scott del partido Republicano, presidente del comité bancario del Senado, elogió a Miran como un “economista consumado” e instó a avanzar con celeridad en su nombramiento.
  • En cambio, Elizabeth Warren, senadora del partido Demócrata, miembro de mayor rango en ese comité, afirmó que Miran es “un leal a Trump y uno de los arquitectos de la caótica política arancelaria que perjudica a los bolsillos de los estadounidenses”. Anticipó que tendrá preguntas difíciles sobre su independencia durante las audiencias .

Mientras tanto, los mercados están atentos al futuro liderazgo de la Fed. Christopher Waller, actual gobernador de la institución, figura como fuerte candidato para suceder a Powell. Su perfil más técnico genera mayor confianza entre los inversores, en contraste con las figuras más alineadas políticamente como Miran, cuya nominación alimenta el debate sobre la independencia del banco central.

image
Christofer Waller es el favorito de los mercados para reemplazar a Powell, que termina su mandato como presidente de la FED el a&ntilde;o pr&oacute;ximo.

Christofer Waller es el favorito de los mercados para reemplazar a Powell, que termina su mandato como presidente de la FED el año próximo.

La postulación de Stephen Miran representa el primer intento fuerte de Trump en su segundo mandato por influir directamente en la Fed, a través de un aliado con visión alineada a su agenda. Si se confirmara, Miran podría inclinar la balanza hacia políticas más expansivas, aunque su corto mandato limitaría la profundidad de su impacto.

