Trump apunta a la Fed: nombra a un halcón económico de línea dura

La nominación está sujeta a la confirmación del Senado, que actualmente está de receso; se espera que el proceso retome en septiembre.

El perfil de Stephen Miran

Miran se ha consolidado como un defensor de las políticas económicas de Trump, especialmente de los recortes de impuestos y el uso de aranceles como herramientas estratégicas.

Además, es autor de propuestas que plantean una reforma estructural de la Fed: reducir los mandatos de los gobernadores de 14 a 8 años, permitir su remoción directa por parte del presidente y someter el presupuesto del banco central a control del Congreso. También propone ampliar el voto en política monetaria a los presidentes de los bancos regionales y colocar los directorios regionales bajo la supervisión de gobernadores estatales.

Reacciones mixtas en el comité que decidirá sobre Miran

Senador Tim Scott del partido Republicano, presidente del comité bancario del Senado, elogió a Miran como un “economista consumado” e instó a avanzar con celeridad en su nombramiento.

del partido Republicano, presidente del comité bancario del Senado, elogió a Miran como un “economista consumado” e instó a avanzar con celeridad en su nombramiento. En cambio, Elizabeth Warren, senadora del partido Demócrata, miembro de mayor rango en ese comité, afirmó que Miran es “un leal a Trump y uno de los arquitectos de la caótica política arancelaria que perjudica a los bolsillos de los estadounidenses”. Anticipó que tendrá preguntas difíciles sobre su independencia durante las audiencias .

Mientras tanto, los mercados están atentos al futuro liderazgo de la Fed. Christopher Waller, actual gobernador de la institución, figura como fuerte candidato para suceder a Powell. Su perfil más técnico genera mayor confianza entre los inversores, en contraste con las figuras más alineadas políticamente como Miran, cuya nominación alimenta el debate sobre la independencia del banco central.

image Christofer Waller es el favorito de los mercados para reemplazar a Powell, que termina su mandato como presidente de la FED el año próximo.

La postulación de Stephen Miran representa el primer intento fuerte de Trump en su segundo mandato por influir directamente en la Fed, a través de un aliado con visión alineada a su agenda. Si se confirmara, Miran podría inclinar la balanza hacia políticas más expansivas, aunque su corto mandato limitaría la profundidad de su impacto.

Más noticias en Urgente24

Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados

Identidad falsa: Javier Milei se habría reunido con alguien que no es

2/3, la fracción que comienza a rodear la manzana de Javier Milei

Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas

La miniserie de 6 episodios que es cero clichés y puro suspenso