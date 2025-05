La película y la canción que anticiparon la llegada y muerte del Papa León XIV

Aunque la letra de "Pope" tiene ese tinte irreverente y crítico, típico del estilo provocador de Prince, tiene muy poco que ver con predicciones o mensajes ocultos. Es más, la canción mezcla humor y sátira política con su ritmo bien funk, nada relacionado con el Vaticano. Pero esa coincidencia temporal, unida a la película y demás detalles, avivaron debates en internet.

Embed

En este mundo hiperconectado y lleno de teorías conspirativas, no es raro que se busquen patrones donde probablemente no los haya. Mientras tanto, el Papa León XIV continúa su pontificado, con el Vaticano enfocado en la gestión real y no en predicciones cinematográficas.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Indemnizaciones: El gobierno está creando un negocio financiero con el modelo que las elimina

La miniserie de 6 capítulos que todos piden prolongar

Walter Klix le sigue el juego a Gabriel Anello y lleva a Riquelme a la Justicia

La película de 2 horas que está en Netflix y tenés que ver cuanto antes

Albanesi no cumplirá con el pago de intereses de su ON