Conocé a León XIV, el Papa misionero: Quién es y qué camino quiere para la Iglesia

Y ayer, 8 de mayo de 2025, coincidiendo con el Día de la Virgen de Luján, se convirtió en León XIV, sucesor de Francisco, y nuevo Papa en un mundo convulsionado por guerras, crisis sociales y una Iglesia que busca renovarse.

El perfil y rumbo del nuevo jefe de la Iglesia

Apenas salió al balcón de San Pedro, la multitud enloqueció. Eran las 18:08 cuando se confirmó el "Habemus Papam" y, a los pocos minutos, un hombre de andar sereno y voz calma saludó: "La paz sea con ustedes". Pero no fue solo una formalidad. Lo que siguió fue un mensaje cargado de intenciones: "Debemos ser una Iglesia misionera, que construya puentes, que dialogue, que reciba con brazos abiertos a todos los que necesitan nuestra caridad, nuestra presencia, diálogo y amor", dijo en un italiano casi perfecto, con toques de su español latino.

A diferencia de Francisco, apareció con la capa roja tradicional, un símbolo que algunos ven como un regreso a ciertos gestos formales. Pero no es tan simple: para muchos vaticanistas, el nuevo Papa quiere "una combinación entre lo pastoral de Francisco y lo institucional de papados anteriores". Una especie de puente entre mundos, como él mismo dijo.

image.png Al asumir, León XIV destacó la misión de la Iglesia como puente de diálogo y amor. Optó por un estilo pastoral, apostando por la cercanía y la justicia social, al igual que su antecesor.

Eligió el nombre León XIV, retomando el legado de León XIII, el Papa que en el siglo XIX escribió la encíclica Rerum Novarum, fundacional en la doctrina social de la Iglesia. O sea, otra pista clara: el nuevo Papa tiene en el radar temas como trabajo, justicia, y desigualdad.

Desde Perú, las reacciones no tardaron: las campanas de Lima sonaron apenas se conoció su elección y miles de fieles celebraron como si fuera un compatriota. "Es un orgullo para nosotros", dijo Isabel Panez, una maestra que estaba frente a la catedral limeña cuando sonó la noticia. Y el dato no menor: en su saludo, León XIV se dirigió directamente a ellos: "Un saludo muy especial a mi querida diócesis de Chiclayo, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo", dijo en español, con evidente emoción.

En Roma, en tanto, el estilo Prevost ya dejó huella: austero, de bajo perfil, pero influyente entre quienes toman decisiones. No busca cámaras, pero tiene peso real. En palabras de Natalia Imperatori-Lee, experta en religión, a The Hollywood Reporter: "Va a ser interesante ver un nuevo tipo de catolicismo estadounidense en Roma, más abierto, más latino, más pastoral". También sorprendió que no habló en inglés, idioma natal, quizás para marcar un punto: no será el Papa del poder imperial, sino del abrazo continental.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Urgente24 (@urgente24)

En cuanto al rumbo, todavía es pronto, pero ya hay indicios: misión, diálogo, reforma y cercanía. La primera misa la celebrará con los cardenales en la Capilla Sixtina, y ya hay rumores de que su primer viaje podría ser a Turquía, para conmemorar el aniversario del Concilio de Nicea y avanzar en el diálogo con los ortodoxos.

Por ahora, lo que está claro es que León XIV llega con una mochila llena de historia, un corazón agustino y una idea de Iglesia que no excluye a nadie. ¿Se vendrá una visita a la Argentina? Ojalá. Mientras tanto, hay Papa... y parece que trae aire nuevo.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Vuelven a cambiar las tasas de interés de los plazos fijos para mayo 2025

Cuenta DNI arrasa con sus nuevos topes de reintegro

Hidroeléctricas: Milei abre las represas a las provincias y avisa que "si quieren participar, que paguen"

Desastre inmobiliario en Córdoba: Se elevan a miles las denuncias contra una constructora

Empresas públicas: En FAdeA se complicó la estabilización de Milei