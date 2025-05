¿Espionaje en la Corte?: Otro intento de hackear el celular del juez Horacio Rosatti

A Bustamante el llamado le pareció extraño. Mientras escuchaba el pedido, buscó en el sistema de información donde están registrados todos los abonados del Poder Judicial y no le aparecía reportada ninguna irregularidad. Pero además el interlocutor con el que estaba hablando no era la persona de la compañía asignada por Movistar para ser el gestor frente a cualquier inconveniente o solicitud. Así se lo hizo saber, pero el hombre del otro lado de la línea no se inmutó y volvió a pedirle que le diera la clave. El oficial siguió esperando alguna justificación, pero no la hubo. La comunicación entonces se interrumpió.