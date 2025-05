Los paros llegan a Vaca Muerta: La UOCRA reclama en yacimientos petroleros de todo el país

Según el 'ADNSur', Silva también advirtió que el gremio evaluará el próximo lunes la continuidad del plan de lucha, dependiendo de si hay o no avances en las negociaciones. "No descartamos profundizar las medidas si no hay respuestas concretas. Esto recién empieza", advirtió, en un contexto de fuerte tensión entre las empresas y los trabajadores.

La UOCRA en Vaca Muerta

En tanto, desde la cuenca neuqina, el gremio destacó que la medida que comenzó hoy (09/05) es un quite de colaboración "ante la demora en la definición de la negociación paritaria por la suma no remunerativa".

uocra.png El secretario adjunto de la UOCRA y referente en Añelo, Juan Carlos Levi, dijo que no se trata de un paro, sino de un quite de colaboración.

Los petroleros alcanzados son los que están bajo convenio colectivo de trabajo 545, para trabajadores de la industria de la construcción que desarrollan sus tareas en obras ubicadas dentro de yacimientos petrolíferos y gasíferos.

El secretario Adjunto de la UOCRA y referente en Añelo, Juan Carlos Levi, explicó que el paro allí es en reclamo por una suma no remunerativa en concepto de doble vianda. Dijo que, si bien la quieren implementar, no quieren hacerla retroactiva hasta el mes en el que se la solicitó, que fue el pasado.

"Tenía que estar homologado en enero y llegamos a la fecha de hoy y todavía no tenemos ninguna novedad. Sabiendo que el resto de los gremios ya prácticamente han cerrado paritaria", dijo Levi al sitio local 'LMNeuquén'.

Lo cierto es que la negociación se dilató más de siete meses y los trabajadores neuquinos decidieron iniciar la medida de fuerza Lo cierto es que la negociación se dilató más de siete meses y los trabajadores neuquinos decidieron iniciar la medida de fuerza

"Se va a sentir en todos los yacimientos"

image.png "Estamos hablando alrededor de casi 8 mil trabajadores, se va a sentir en todos los yacimientos de la Cuenca neuquina", dijo Juan Carlos Levi, referente de Añelo.

"Estamos hablando alrededor de casi 8 mil trabajadores, se va a sentir en todos los yacimientos de la Cuenca neuquina", dijo Levi al mencionado sitio y aclaró que "no es un paro, no es una retención de trabajo, es una quita de colaboración, con asambleas permanentes en todos los yacimientos".

Según el representante de la UOCRA, el reclamo implica "casi 240.000 pesos por mes con una suma no remunerativa que se iba a dar y no se llegó a ningún acuerdo durante cada mes".

Agregó que se hizo extensivo el pedido también la CGT para poder acordar paritaria porque todos los gremios están teniendo problemas con el tema paritaria.

"No es solamente UOCRA, lo que pasa es que acá la actividad del 545/08 es lo más fuerte que hay". En definitiva, piden el equivalente a una doble vianda, que viene con una ayuda alimentaria paralela.

Desde el gremio se indicó que "los trabajadores entendemos la profunda crisis que atraviesa el sector de la construcción en todo el país, comprendemos las implicancias de las medidas de fuerza y la escasa solución que aportan las mismas a la situación general. Sin embargo, también sostenemos que las negociaciones iniciadas deben concluir con el acuerdo de partes, más aún cuando los propios trabajadores siempre mantuvimos una conducta tolerante ante las extensas demoras que el pedido de una suma no remunerativa generó".

Otras noticias de Urgente24

Javier Milei y Manuel Adorni hicieron una "entrevista" de más de 5 horas con Daniel Parisini (Gordo Dan)

Vuelven a cambiar las tasas de interés de los plazos fijos para mayo 2025

Textiles furiosos: Las importaciones arrasan con la industria sin frenar precios

Hidroeléctricas, bajo un eterno "Continuará...": Nación volvió a dilatar los tiempos para la reprivatización