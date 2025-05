Textiles furiosos: Las importaciones arrasan con la industria sin frenar precios

Por su parte, el funcionario de Javier Milei agregó el caso "de una casa de ropa que vende una campera que ellos producen acá a US$500 y en Chile a US$250. Si la pone a 500 en Chile no la vende, porque hay competencia". Sobre ello consideraron que "lo que se evidencia es que el problema no está en la producción, sino en la comercialización y la excesiva carga fiscal".

Escaso impacto en los precios

Si bien el ministro Caputo aseguró que el objetivo de la mayor apertura importadora y menor desregulación comercial es "bajar los precios locales y aumentar la competencia" desde el sector productivo textil y de la indumentaria advierten que, en la práctica, se trata de medidas con escaso impacto en lo que paga el consumidor.

Al respecto, datos del centro de estudios Fundar indicaron que las prendas importadas representan aproximadamente el 15% del total del mercado argentino (para 2022 eran el 7,5%, es decir, duplicaron su injerencia en solos dos años) en tanto que desde la Fundación Pro Tejer hablan de importaciones que contando indumentaria, telas, hilados, llegan a casi al 50% del mercado.

¿Quién es el responsable de los sobreprecios? Luciano Galfione en industrial textil y preside actualmente la Fundación Pro Tejer, dijo al sitio 'El Destape' que "lo que el ministro mencionó este lunes no es más que una confirmación de que el valor del producto importado no define el precio de venta. En Argentina siempre se importó y la indumentaria que se vende más cara es justamente la importada, en la calle Avellaneda de Flores se pueden conseguir remeras por tres dólares y otras de producción nacional". Para el empresario el foco debe ponerse en que "cuando se importa sin ningún control, cosa que no se hace en ningún otro lugar del mundo, se pone aún más en desventaja al productor nacional que debe respetar un montón de leyes locales, laborales, ambientales, impositivas, que no se exigen a la hora de traer un producto importado, más allá del riesgo para el consumidor de productos que no están testeados por ninguna normativa", agregó.

Importaciones "El producto importado no define el precio de venta", responden desde el sector.

Desde el espacio de representación sectorial respondieron que "el IPC no discrimina productos nacionales con importados. Se basa en estructura de consumo de 2004-05 (20 años atrás) por eso mide principalmente shoppings que tiene mayor participación importada". En relación, estimaron que la apertura importadora desregulada "tendría un efecto prácticamente nulo en precios al consumidor (máximo 2%)":

Lo dijimos y lo sostenemos, el producto importado no va a hacer bajar los precios de la indumentaria en forma sustancial. Si queremos que baje el precio de la ropa, empecemos bajando impuestos, mejorando la infraestructura logística, bajemos las tasas de interés de los bancos, bajemos la incidencia de los alquileres en el costo por unidad vendida. Una vez que hagamos eso, entonces empezaremos a solucionar el problema en forma definitiva Lo dijimos y lo sostenemos, el producto importado no va a hacer bajar los precios de la indumentaria en forma sustancial. Si queremos que baje el precio de la ropa, empecemos bajando impuestos, mejorando la infraestructura logística, bajemos las tasas de interés de los bancos, bajemos la incidencia de los alquileres en el costo por unidad vendida. Una vez que hagamos eso, entonces empezaremos a solucionar el problema en forma definitiva

Y continuó afirmando que "en primer lugar, el problema no está en la producción, sino en la comercialización y la excesiva carga fiscal. El precio final que paga el consumidor se compone principalmente de factores no industriales, que representan los verdaderos cuellos de botella de la competitividad en Argentina".

No obstante, esto no explica por qué los precios locales de ropa importada llegan a cuadruplicar los valores de Estados Unidos o Chile. "Aquí entra en juego un segundo factor clave que es la estrategia comercial de los importadores de bienes finales. Estos aprovechan la facilitación de las importaciones y la falta de regulaciones en defensa de los consumidores para obtener márgenes de rentabilidad extraordinarios, que perjudican el bienestar general de la población", agregaron.

Con estimaciones diferentes pero aún preocupantes, el economista y especialista en el sector, Gustavo Ludmer, analizó, considerando que el gobierno busca un comportamiento a la baja de la inflación mensual, cuánto podrían bajar los precios de la ropa:

Implicaría una baja del 3,6% en la ropa y de 0,2 puntos en la inflación general (a mar/25 la ropa representó 4,6% del IPC) Implicaría una baja del 3,6% en la ropa y de 0,2 puntos en la inflación general (a mar/25 la ropa representó 4,6% del IPC)

Pero también estimó que "la medida subiría las importaciones del 15 a 30% y eso destruiría aproximadamente 30.150 puestos en confección, sumado a 17.350 en el eslabón textil. En total, la medida destruiría 47.500 empleos industriales, en su gran mayoría formales".

