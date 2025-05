Llora Boca: Juan Sebastián Verón desmintió a Germán García Grova

Esto que hacen circular es mentira, nadie pensó ni piensa en el mercado... enfocados en los objetivos inmediatos.. dejen de operar y de mentir Esto que hacen circular es mentira, nadie pensó ni piensa en el mercado... enfocados en los objetivos inmediatos.. dejen de operar y de mentir

"Dejen de operar y mentir". pic.twitter.com/f5hFTPPwgr — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 8, 2025

El vínculo de Marcos Rojo con Boca expira el próximo 31 de diciembre de 2025. Su relación con el hincha pareciera estar rota luego de su polémica declaración de que el equipo no está "en deuda" con la gente, sus rendimientos recientes, sus expulsiones y sus lesiones...

Además, este miércoles (7/5), en 'ESPN F90', dejó una declaración que volvió a enojar a los hinchas.

Estamos obligados, pero parece que solo la presión la tiene Boca, si perdemos o empatamos nos recuerdan que quedamos fuera de la Copa, no es fácil, me molesta, se siente la presión Estamos obligados, pero parece que solo la presión la tiene Boca, si perdemos o empatamos nos recuerdan que quedamos fuera de la Copa, no es fácil, me molesta, se siente la presión

Sin embargo, se ilusionó de cara a la participación del Xeneize en la Copa Libertadores: "El grupo que nos tocó es muy parejo, sacando Bayern Munich que es grandísimo equipo con muchas figuras, me tocó jugar en Portugal mucho tiempo, jugué vs Benfica y tranquilamente podríamos pasar el grupo".

image.png ¿Marcos Rojo puede regresar a Estudiantes de La Plata? Según Verón, no...

