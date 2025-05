Iker Muniain repudiado por un histórico jugador de San Lorenzo

González, dijo lo siguiente:"Le dieron la capitanía y la 10 y no conoce ni donde queda la cancha. Y es el capitán de San Lorenzo. Es porque no hay gente que tenga personalidad en el vestuario. Le hizo un gol a River y no lo gritó".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/universociclon/status/1920244283656814686&partner=&hide_thread=false "A Munian le dieron la 10 y la cinta de capitan pero no conoce el club. Le hizo un gol a River GRITALO"



La palabra de "El Gallego" Gonzalez pic.twitter.com/EsMmvdgT1h — UNIVERSO A Z U L G R A N A (@universociclon) May 7, 2025

El Vasco no está teniendo un grandísimo 2025 (estuvo mucho tiempo lesionado) pero sus destellos, muchas veces hacen jugar a un San Lorenzo que no luce en absoluto.

Ahora bien, hay gestos que ha tenido Muniain que si lo convierten en un legítimo capitán. Lo realizado en el último partido del 2024 ante Tigre, juntando a todos sus compañeros en mitad de cancha, es algo que el hincha valoró y mucho.

Será interesante ver el rendimiento de Iker en los mata-mata del Torneo Apertura que comienzan en la proximidad.

San Lorenzo, Torneo Apertura y caos institucional

El equipo de Miguel Ángel Russo no es vistoso, es cierto. Aún así, el fútbol es el único "recreo" para los hinchas de San Lorenzo que están hasta el tope con la situación institucional.

El partido ante Tigre del próximo sábado 10 de mayo será fundamental ya que es un cruce eliminatorio. El Ciclón, corre con el beneficio de jugar en el Nuevo Gasómetro debido a que quedó cuarto en el grupo B.

En las últimas semanas, hablar del club de Boedo, implica también no desentenderse con la situación institucional luego del escándalo de los videos de Marcelo Moretti.

Este jueves 8 de mayo, se producirá una reunión de la Comisión Directiva, en donde, entre otras cosas, podría confirmarse que Julio Lopardo y Andrés Terzano serán el bimonio que comande al Ciclón hasta que vuelva Moretti de la licencia. Ojo con el rol de la oposición...

image.png

Chiqui Tapia puso ultimátum y la CD deberá definir pasos a seguir en un club que no está operativo hace más de dos semanas.

