Polémica con el Kun Agüero por su entrevista en OLGA

Sergio Agüero consideró que "fue duro cuando a Leo le daba palos todo el mundo" y afirmó: "Yo me alegré por él de que ganáramos el Mundial". pic.twitter.com/gyVnBaRyS5 — Corta (@somoscorta) May 7, 2025

Es que claro, el Kun no salió campeón del mundo en Qatar 2022 debido a que se tuvo que retirar antes por su afección cardíaca. Pero el hecho de que el recorte diga "queríamos ganar por Messi", alcanzó para que muchos salgan a pegarle y decirle que él no es campeón.

El ex delantero, al ver ese extracto de la nota, aclara que sabe que no obtuvo el título como jugador: "obvio no la gané, pero estaba ahí y me sentía parte de ser campeón". Luego, continuó diciendo: "me alegré por Leo. En el fútbol es el amigo más cercano que tengo.

Además, refiriéndose al número 10, amplió: "le daban palos y no sabíamos cómo ayudarlo. Queríamos ganar pero que gane él. Nos molestaba que lo puteen a él".

Agüero y su serie

La serie del Kun Agüero se estrenó ayer miércoles 7 de mayo y tiene 4 capítulos, que van desde sus comienzos hasta su retiro por problemas cardíacos cuando era jugador del FC Barcelona.

Aparecen personajes como Nicolás Otamendi, Julián Álvarez, Rodri Hernández, Gerard Piqué y el mencionado Lionel Messi, entre otros.

La misma se puede ver en la plataforma Disney + y en ella se habla de todo.

