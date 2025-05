En River no gustó lo que dijo Claudio Echeverri sobre Marcelo Gallardo

Algunos ponderan a Franco Mastantuono y repudian a Echeverri. Por ejemplo, un usuario comentó: "Como les robamos con este medio pelo y nos quedamos con la verdadera joya, Mastan. Salió redondo todo."

image.png

Otro de los comentarios, fue el siguiente: "te escapaste de dos pretemporadas. La última te fuiste a dar vueltas Europa a ver si conseguías club. Sos tan vago que hasta el burro de demichelis te llamó atención."

¿Quién asesorado el ex River?

River Plate cerró el 2023 con un campeonato tras vencer por el Trofeo de Campeones 2023 a Rosario Central. Ese 23 de diciembre, se produjo una declaración de Claudio Echeverri que llamó la atención.

Con la medalla puesta y en una entrevista con Nicolás Distasio, el joven dijo: "no voy a renovar con River pero si me voy a quedar un año o seis meses." Ante la repregunta del periodista, Echeverri reafirmó: "no, no voy a renovar"

Embed - EL DIABLITO ECHEVERRI NO RENUEVA CON RIVER

Desde allí, la relación con los hinchas del Millonario fue de "amor/odio". Algunos lo destacaban por sus virtudes futbolísticas y otros no lo querían debido a que sabían que se iba a ir del club más temprano que tarde.

Finalmente, el Diablito dejó el club de Núñez a finales del 2024 y dejó más de 18 millones de euros en el club.

Al momento, el jugador de 19 años no sumó minutos en el Manchester City, pero es llamativo que haya declarado de esta manera, sabiendo que podía generar revuelo en hinchas de River Plate.

El buen nivel de Franco Mastantuono, hace que algunos generen un "contraste" entre dos juveniles, cosa que a priori, pareciera innecesaria.

+ EN GOLAZO 24

Iker Muniain repudiado por un histórico jugador de San Lorenzo

Por dónde pasan Barcelona SC vs. River por Copa Libertadores

Agustín Rossi, exarquero de Boca, baleado en un violento intento de robo

Aumentazo de la AFA en las entradas: Cuánto costará ir a la cancha

Estudiantes tiene un nuevo amuleto: María Paz Zubiri, la relatora de Fox Sports

Muy valedero lo de Central Córdoba pero a Flamengo se le anima cualquiera