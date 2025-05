Gianinna Maradona se la pudrió a Yanina Latorre y metió al Kun Agüero en el tema paternidad

GIANINNAMARADONASELAPUDRIOAYANINALATORREYMETIOALKUNAGUEROENELTEMAPATERNIDADFOTO1.jpg Gianinna Maradona liquidó a Yanina Latorre y a Sergio Kun Agüero por cuestionar la paternidad de Diego Armando Maradona: “Pregúntale qué clase de padre”. (Foto: Gentileza: TN)

Gianinna Maradona trituró a Yanina Latorre

En otro historia de Instagram, sumó: “Hablaste de la paternidad de mi papá, por eso te dije que le preguntes a tu amigo lo que significa. Conventillo es otra cosa, vos no sabes nada. Que yo no sea Wanda no quiere decir que lo que vos decís sea la verdad absoluta”.