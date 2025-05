Julián Álvarez no se esconde: por qué quiere a Cuti Romero en Atlético de Madrid

1366-1723562707240813006.jpg La Araña se metió a la hinchada Colchonera en el bolsillo FOTO: Atlético de Madrid

Para el ex River Plate, el club Colchonero se parece bastante a lo que imaginaba. "Como una familia. Lo sentís más parecido a lo que es Argentina comparado con la Premier. Quizá también por el idioma o, lo que decíamos, que hay muchos compañeros argentinos, el técnico también y, entonces, me sentí un poco más similar a Argentina. Es como una familia, muy unido", señaló Julián Álvarez.

En esa línea, le preguntaron qué es lo que más le ha llamado la atención de la idiosincrasia Colchonera. "La gente, la afición, los hinchas… Es lo que más me sorprendió. Ya me habían avisado los compañeros, bueno, Griezmann, que era uno de los que me hablaba antes de que llegara. Y me decía: ´Te vas a enamorar de la afición, de la gente´", aseguró el delantero de la Selección Argentina.

La Araña picó un brazo de hierro y Barcelona hundió más al Cholo Simeone Simeone tiene una legión argentina en el club FOTO : (ARCHIVO/ X Atlético Madrid)/ NA

Una Selección Argentina con fuerte presencia en el conjunto madrileño. Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Ángel Correa, Giuliano Simeone y Juan Musso son los representantes de la delegación nacional que componen el plantel del Cholo Simeone.

Julián Álvarez, sobre el futuro de Romero: "Gran refuerzo para el equipo"

Cuti Romero, quizás, puede transformarse en el séptimo argentino en el equipo. Para Julián Álvarez sería una gran incorporación.

"¡Ojalá! Ojalá que se dé. Es un grandísimo jugador. Uno de los mejores centrales del mundo, para mí. Compañero de selección y una gran persona. Nos ayudaría mucho ese gran refuerzo para el equipo", expresó un Julián Álvarez entusiasmado con la posibilidad del campeón del Mundo.

Un cordobés más en el condado. ¿Será?

