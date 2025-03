Digamos todo: Giuliano Simeone es una acierto de Javier Mascherano

En la carpeta del entrenador figuraron durante largo tiempo otros nombres: Pablo Solari, Luciano Gondou, Santiago Castro, Lucas Esquivel y Lucas Beltrán. Para los JJ.OO, incluso, la puja se volvería más intensa ya que Julián Álvarez estaba en los planes de convocatoria como uno de los tres futbolistas mayores de 23 años que estaba permitido llevar a la cita olímpica.

Argentina vs. Paraguay: la pre lista de Mascherano y la sorpresa de Giuliano Simeone

Sin embargo, una vez que a principios de 2024 Giuliano Simeone volvió al ruedo, las buenas actuaciones en el Alavés le dejaron buenas sensaciones al CT argentino. Apenas unas semanas antes de viajar a los JJ.OO, la Albiceleste Sub 23 disputó dos amistosos ante Paraguay. Allí, entre la lista de convocados, su nombre aparecía en la nómina por primera vez en su carrera.

El delantero surgido en River contó el llamado de Pablo Blanco, preparador físico del equipo de Mascherano: "Recibí un mensaje de él diciéndome que era de la Selección Sub 23 y cuando lo leí se me abrieron los ojos como un plato. Ahí me llamó, lo atendí y me dijo que estaba citado en la prelista de los Juegos Olímpicos, que la idea era que jugara los amistosos con Paraguay y que me tenía que presentar en el predio con el plantel".

Para Mascherano, el hijo del Cholo reunía características que no abundaban en el plantel. Y el hijo del Cholo le dio la razón. En el segundo partido amistoso ante el combinado paraguayo marcó los dos goles de la victoria, y mostrando diversidad en el repertorio: convirtió de cabeza y también con un disparo desde afuera del área.

image.png Simeone utilizó la camiseta con el dorsal 11 en aquel amistoso

Aguerrido y con potencia física, Giuliano es un jugador poco ortodoxo con la pelota en los pies pero con una gran cuota de garantía. Versátil, fácilmente adaptable a tareas más ofensivas o defensivas según lo demande el rival y el momento del partido, tiene un despliegue y sacrificio descomunal.

Se metió entre los 18: llamado y confirmación para los JJ.OO

Para Mascherano y sus colaboradores, era una pieza de la cual no podían prescindir. De una pre lista de 50 futbolistas que el Jefecito tenía elaborada para la cita olímpica, el Cholito terminó por meterse entre los 18 que viajaron. Por la puerta de atrás, vale decir. Sin tanto rodaje con la Albiceleste como sus compañeros.

"Me sorprendió mucho. Era mi sueño poder ir aunque fuera a los amistosos, pero me tomó por sorpresa porque no estaba pensando en eso sino en el día a día con el Alavés. Fue una satisfacción enorme porque era un sueño que tenía hace mucho", comentó tras la convocatoria.

image.png Javier Mascherano, ex entrenador de la Selección Argentina Sub 23

Giuliano Simeone cerró París 2024 con un gol anotado (en el cotejo debut, ante Marruecos), y así cerró también su corta pero intensa etapa como futbolista juvenil de la Selección Argentina. A la vuelta de la esquina lo aguardaba el salto a la Mayor.

Y llegó la Mayor: la titularidad vs. Uruguay y el gol ante Brasil

Un Lionel Scaloni al que le gusta contar con perfiles versátiles en su plantel lo llamó a los meses. Para la fecha de Eliminatorias de noviembre, en donde jugó un puñado de minutos frente a Perú.

Ya en 2025, la doble fecha de marzo se abrió como una gran oportunidad para Giuliano (y varios más) a raíz de las sucesivas lesiones de jugadores argentinos. Scaloni volvió a convocarlo, esta vez para ponerlo de titular y explotar sus condiciones ante el intenso Uruguay de Marcelo Bielsa. Disputó 70 minutos. Estuvo aprobado.

image.png Giuliano, entre los 11 titulares vs. Uruguay

A los pocos días, el duelo de alto voltaje frente a Brasil lo dejó sentado en el banco de suplentes. El entrenador se inclinó por otros nombres. Lógico. Sin embargo, el chico no dejaría pasar la oportunidad. Jugó solo 22 minutos, pero se anotó un gol a su cuenta. El cuarto de aquel inolvidable 4 a 1 en el Monumental.

Giuliano Simeone, de los primeros pasos con Mascherano al firme presente con Scaloni

Pensar hoy en un Giuliano Simeone con presencia en el Mundial 2026 puede resultar apresurado, aunque no descabellado. Javier Mascherano ya pasó la hoja y estoy dirige al Inter de Miami. Atrás quedó un ciclo en la Albiceleste que no fue malo pero en el que nunca encontró solidez para su equipo. Le llovieron críticas. Mucho más cuando se compara el buen presente de Diego Placente, su sucesor.

Aun así, es importante decir todo: Giuliano Simeone fue un acierto suyo.

