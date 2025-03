Baja sensible para Scaloni y Argentina: un defensor clave será baja por 3 meses

Luego explicó: "Le pregunté y me dijo que quería intentar jugar. En el banquillo no teníamos muchos defensores. Los médicos me dijeron que era mejor que Murillo no jugara, así que Geoffrey Kondogbia pasó a la defensa central con Derek Cornelius".

Una fija para Scaloni en la Selección Argentina desde octubre de 2024

Sus buenos rendimientos le han valido la consideración de Lionel Scaloni y, desde hace ya algunas fechas FIFA, es una convocatoria fija en el plantel de la Selección Argentina.

image.png Lionel Scaloni, entrenador campeón del Mundo

Balerdi estuvo en el banco de suplentes en el triunfo de la Argentina ante Uruguay y en la paliza que le dio a Brasil. No ingresó en ninguno de los dos cotejos pero su lugar en las alternativas que tiene Scaloni es una garantía que, por ahora, el cuerpo técnico no quiere negociar.

El defensor estuvo llamado a la Selección Argentina también en la fecha de Eliminatorias FIFA anteriores. Estuvo en la doble fecha de noviembre de 2024, ante Perú y Paraguay. De hecho, contra los peruanos jugó de titular por el Cuti Romero, y también reemplazó al Cuti en el segundo tiempo vs. los paraguayos.

También estuvo en la doble fecha de octubre, frente a Bolivia y Venezuela. Contra los venezolanos sumó algunos minutos.

Argentina y su partido ante Chile por Eliminatorias en junio

Teniendo en cuenta que la Selección Argentina ya está clasificada para el Mundial 2026, los partidos que resten en estas Eliminatorias serán una oportunidad para que el CT le de rodaje a otros futbolistas. Las posibilidades de los suplentes aumentan, y mucho más teniendo en cuenta que Lisandro Martínez está lesionado, y que Marcos Senesi recién volvería de su lesión en abril.

image.png Licha Martínez se rompió los ligamentos de la rodilla y estará meses afuera de las canchas

Balerdi se disputa las chances con otros nombres como Juan Foyth y Germán Pezzella, pero de cara a la Copa del Mundo del año que viene es probable que Pezzella ya no sea una opción. El ahora defensor de River continúa presente en las convocatorias más por su rol importante dentro del vestuario y a nivel grupal.

En ese panorama, el próximo encuentro de la Selección será por Eliminatorias ante Chile, en junio. La lesión de Balerdi, aunque no tiene confirmación oficial del club todavía, es en el ligamento de su rodilla izquierda. Se estima que estará fuera de las canchas entre dos y tres meses, es decir, todo lo que resta de la temporada. Ahora mismo, su convocatoria de Scaloni es una incógnita.

