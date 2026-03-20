El Dibu Martínez parece estar condenado a no dar el salto de calidad a nivel clubes y quedarse hasta retirarse en el Aston Villa. El arquero de la Selección Argentina habría sido descartado por otro gigante de Europa (Manchester United lo dejó de lado la temporada pasada) y no saldría de los “Villanos”.
EL FUTURO DEL ARQUERO ARGENTINO
¿Se queda en Aston Villa? El gigante de Italia que le cerró la puerta al Dibu Martínez
El Inter de Milán habría descartado el fichaje del Dibu Martínez (Aston Villa) para la próxima temporada. Conocé los motivos de la decisión.
Club histórico de Italia le cierra la puerta al Dibu Martínez
Parece ser la maldición de los arqueros campeones o subcampeones del mundo de argentina. En 2014 “Chiquito” Romero se consagraba en el Mundial de Brasil y llevaba a Argentina a la final. Pero a pesar de ser subcampeón del mundo no pudo afianzarse en ningún grande del viejo continente luego de eso.
Ahora el Dibu Martínez sigue en el mismo equipo en el cual estaba en 2022 cuando fue campeón del mundo, Aston Villa, y con el de ahora ya van dos clubes gigantes de Europa que le cierran la puerta y le cortan la ilusión.
En la temporada pasada Mánchester United no lo contrató cuando estaba todo cerrado, hasta se había despedido del club, pero los Diablos Rojos dieron marcha atrás y no lo contrataron. Ahora un club de Italia hace lo mismo.
El club que supuestamente estaba interesado en el Dibu Martínez era aparentemente el Inter de Milán. Pero el periodista experto en fichajes Fabrizio Romano comunicó que Inter le bajó el pulgar al arquero argentino para que llegue cuando Sommer termine su vínculo, ¿La razón? El “Neroazzurri” le dio el visto bueno a Vicario, el actual arquero del Tottenham inglés.
Con estas noticias es difícil que el arquero de la Selección Argentina vea salida en la próxima apertura del libro de pases, la cual coincide con el final de la temporada. Esto se complica año a año ya que el ex arquero de Arsenal inglés tiene una edad considerable y al cual le quedan pocos años de profesional. Por eso creemos que será el club Aston Villa el que lo vea colgar los guantes ya que tiene 33 años y no jugará muchas temporadas más.
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