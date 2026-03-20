¿Se queda en Aston Villa? El gigante de Italia que le cerró la puerta al Dibu Martínez.

Con estas noticias es difícil que el arquero de la Selección Argentina vea salida en la próxima apertura del libro de pases, la cual coincide con el final de la temporada. Esto se complica año a año ya que el ex arquero de Arsenal inglés tiene una edad considerable y al cual le quedan pocos años de profesional. Por eso creemos que será el club Aston Villa el que lo vea colgar los guantes ya que tiene 33 años y no jugará muchas temporadas más.

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