Lisandro Martínez rompe esquemas: hablar de miedos también es de futbolista

Lisandro Martínez: "Me permití sentir y aceptar mi tristeza"

Luego de ser noticia por la lesión, Lisandro Martínez fue noticia por su posteo en X. El campeón del Mundo se expresó a través de su cuenta personal sobre cómo vivió estas semanas en las que, tras la rotura de ligamentos, tuvo que aceptar que estaría fuera de las canchas durante un largo rato.

Y lo que escribió se salió del molde. Es decir: se salió de lo que se acostumbra a escuchar decir a los futbolistas. El mundo de la pelota, rígido, machista, conservador, encontró en la declaración de Martínez una brisa fresca que traen los aires nuevos.

Una de las grandes novedades de los últimos años ha sido la muy paulatina apertura de algunos futbolistas que se animan a mostrarse vulnerables. Se animan a exponer flaquezas, se permiten discutir esquemas de su profesión. En otras palabras, se muestran más humanos.

Como un goteo, lento pero constante, la humanización de los jugadores se abre paso en el universo de la pelota. Dijo Licha:

Hoy, después de haber transitado varios días tormentosos en donde me permiti sentir y aceptar mi tristeza, la impotencia, inseguridades, miedos y un gran desequilibrio emocional, vuelvo a conectar con mi esencia y mis valores que me ayudan a ver las cosas desde un lugar más amable y positivo Hoy, después de haber transitado varios días tormentosos en donde me permiti sentir y aceptar mi tristeza, la impotencia, inseguridades, miedos y un gran desequilibrio emocional, vuelvo a conectar con mi esencia y mis valores que me ayudan a ver las cosas desde un lugar más amable y positivo

El nuevo paradigma se resume bien en una de las frases del defensor. "Me permití sentir y aceptar mi tristeza". Habló de "inseguridades" y hasta de "desequilibrio emocional". Martínez también agregó:

Captura de pantalla (161).png Martínez, vía X

"Siento un gran agradecimiento por el increíble trabajo y el apoyo del @ManUtd, @Argentina, familia, amigos, compañeros y a todas las personas que se tomaron el tiempo de mandarme un mensaje de aliento. La operación salió excelente!! Ahora es momento de darlo todo con el alma y el corazón en la rehabilitación".

Lisandro Martínez volvió a demostrar por qué es un líder en todos los sentidos. Y por qué es un ejemplo de las nuevas generaciones de jugadores de fútbol.

