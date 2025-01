Pep Guardiola y Luis Enrique, la pausa de una amistad que puede eliminar al City

Somos buenos amigos, nuestras familias se sienten muy cercanas. Les queremos mucho y ellos, creo que a nosotros también. Es de esas personas que puedes estar mucho tiempo sin contacto y en cuanto lo ves es como si no hubiera pasado el tiempo. Y es un gran entrenador, con un estilo muy propio. No hace copy paste de nadie. Sus equipos son muy suyos. Somos buenos amigos, nuestras familias se sienten muy cercanas. Les queremos mucho y ellos, creo que a nosotros también. Es de esas personas que puedes estar mucho tiempo sin contacto y en cuanto lo ves es como si no hubiera pasado el tiempo. Y es un gran entrenador, con un estilo muy propio. No hace copy paste de nadie. Sus equipos son muy suyos.

Luis Enrique devolvió elogios (aunque sin saber que había dicho eso de él):

"Para mí fue él quien llevó a la perfección el 4-3-3 del Barça, quien lo convirtió en el modelo más perfecto. Es un entrenador único, un innovador, un referente, un número uno. Tengo la suerte de ser su amigo, de haber sido su compañero de equipo, por lo que me siento muy afortunado. Cambió el juego en Inglaterra y abrió la puerta a muchos entrenadores que vinieron después de él".

Ambos campeones de Champions League como entrenadores del Barcelona, esta tarde se enfrentaron. El City de Guardiola ganaba 2 a 0 y hundía al PSG, pero no tuvo la entereza de mantener el resultado y el conjunto parisino lo dio vuelta 4 a 2. Grealish y Haaland marcaron para los visitantes, mientras que Dembelé, Barcola, Neves y Ramos lo hicieron para los locales.

Con este resultado, y por ahora, el Manchester City se está quedando eliminado del Trofeo de Campeones.

