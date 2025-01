Boca: La increíble decisión de la dirigencia sobre el mercado de pases

¿Qué pasa con Paredes?

Los dirigentes de Boca ya aclararon que tiene la puerta abierta pero que no harán más esfuerzo para adquirirlo, ya que puertas adentro creen que el jugador no quiere regresar realmente a Boca y no lo hace público, porque el problema no solo es con la Roma, sino con el jugador que no acepta la oferta de Boca y pide más dinero.

Entonces ante esta situación Boca comunicó que ahora el esfuerzo para salir de Roma debe hacerlo el jugador, que tiene las puertas abiertas, pero no le ofertan más dinero ni al club ni a él.

