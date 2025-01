Polémica por otro exabrupto de Javier Milei (y Francos hace malabares)

Por caso, desde ATE presentaron una denuncia penal contra Javier Milei. “Andar defendiendo a apologistas del nazismo no puede ser gratuito", dijo Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital.

La diputada Margarita Stolbizer fue muy crítica: "Nadie debería buscar hasta el último rincón a nadie, nadie debería temblar por ser buscado, nadie debería decirle hijo de puta a nadie. Mucho menos un Presidente en Democracia. La verdad, pocas veces leí un texto más nazi que este", escribió en su cuenta de X.

El diputado y presidente de la Coalición Cívica/ARI, Maxi Ferraro, también criticó a Milei pero además apuntó contra los que guardan silencio ante este tipo de hechos.

"Se despachó amedrentando y amenazando a todos los que no piensan como él y sus amiguitos con ir a buscarlos a cada rincón del planeta. ¿De verdad no van a decir nada? ¿No lo leyeron? Otra vez nos van a decir: 'No es tan grave, tiene una psicología especial´”, escribió en X.

"El mismo silencio reina frente a los DNU’s emitidos a diestra y siniestra, los ataques constantes a periodistas, la restricción al acceso a la información y un largo etcétera. ¿Se hacen los distraídos o están dispuestos a ser cómplices irresponsables de esta espiral de violencia y degradación institucional?", añadió.

El senador radical (del ala 'no peluca') Martín Lousteau también salió al cruce del mandatario: "Día a día, Milei avanza en una espiral autoritaria, y quienes creemos en la democracia y la tolerancia no podemos seguir siendo indiferentes. Es llamativo que tantos sectores elijan callar ante esta dinámica".

Además, llamó a "la reflexión y la acción".

En tanto, Lucas Romero, politólogo y director de Synopsis Consultores, marcó las "Insólitas Contradicciones" en el texto publicado por Javier Milei.

El periodista Mariano Obarrio también expuso las contradicciones del Presidente: "en nombre de la 'libertad', no se puede 'ir a buscar' a los que piensan diferente 'a todos los rincones del planeta', porque eso sí es perseguir bajo un régimen totalitario, y no es libertad de ningún tipo. El insulto 'HDP' tampoco implica libertad de pensamiento y 'tiemblen' es una amenaza, lejana a la libertad".

Juan Grabois fue aún más allá y se lanzó con todo contra el Presidente: "Tus amigos son nazis, vos sos un monito arrastrado que se excita por cada maní que le tira la raza aria y la casta trillonaria".

"Cuidadito porque nadie te votó para tirano, cada acción inconstitucional tuya o de tus ministros o de tu brazo armado va anotándose en la memoria... A todo Benito le llega su Loreto", agregó.

Por su parte, Jorge Rial invitó a Guillermo Francos a un "mano a mano" en su programa, y afirmó que, si no acepta, confirmará que "correr a los que piensan distinto" no es "debatir", sino "eliminarlos".

Más repercusiones en X:

