Guillermo Francos: "No hay que tomar al pie de la letra cada comentario" de Milei (¡!)

“No creo que ella esté pensando en algún juego político propio, pero no puedo juzgar cuál es su ambición política porque no la conozco”, afirmó al respecto.

Por otra parte, el jefe de Gabinete calificó de “divertidísimo” el anuncio del lanzamiento del brazo armado de La Libertad Avanza, que protagonizóDaniel Parisini, el tuitero mejor conocido como “Gordo Dan”, en el acto que se celebró en un salón de la Sociedad Italiana de la localidad bonaerense de San Miguel.

“El brazo armado funciona desde el teléfono”, aclaró entre risas, y agregó: “Fue muy bueno. Estas cosas que se armaron que son divertidísimas. Aunque mucha gente lo malinterpretó. No es nuestra posición, como fuerza política, recurrir a esas historias del pasado".

Cabe recordar que, anoche, Guillermo Francos había generado cierta sorpresa cuando admitió, diferenciándose de Javier Milei: "No tengo simpatía con Donald Trump, no creo que aporte mucho".

En reportaje con Alejandro Fantino en Neura, el jefe de Gabinete explicó: "A mí no me gusta la mezcla de gran empresario y político porque no sabés como se diferencian ambas cosas".

---------------

Más contenido en Urgente24: