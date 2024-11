Javier Milei & Victoria Villarruel: Divorcio confirmado y preocupación militar

Resulta evidente que ante esa eventual -pero posible- circunstancia, Villarruel deba mudarse de avenida Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen a Balcarce 50, y no es menos evidente que su llegada implicaría inmediatas eyecciones en la cúpula del poder. No solo Karina Milei y el asesor sin cargo Santiago Caputo quedarían sin funciones sino también decenas de funcionarios desde ministros hasta el Jefe de la Casa Militar y muchos más.

Pensemos -solo a modo de ejercicio intelectual- ¿que pasaría con los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich, y con buena parte de los mandos militares y policiales por ellos designados, contrariando todas y cada una de las propuestas de 'Vicky'?

No es temerario afirmar que la gestión de LLA finalizaría con todo lo que ello implica.

villarruel4.jpg Victoria Villarruel en la fragata Libertad.

Altos mandos, altos problemas

Desde hace varios meses las luces de alarma política que atañen al mundo militar parpadean en amarillo. Las desavenencias del Comandante en Jefe con su relevo natural al mando del “mundo gorra” arrancaron desde el día 01 del actual gobierno ya que Villarruel, por especial encargo de su entonces compañero de fórmula, realizó varias reuniones con altos jefes de las 3 fuerzas armadas y las 4 de seguridad.

El objetivo fue escuchar de primera mano los reportes de situación que le permitirían cumplir su cometido de ser una suerte de supervisora directa de las carteras de Seguridad y Defensa.

El giro copernicano de Milei, al quitarle a Villarruel toda injerencia sobre los uniformados, no solo resultó una traición a su aliada, sino que, además, descolocó a la comunidad militar que no votó a Milei por sus 'locuritas' con la motosierra sino por la seriedad y confianza que les inspiraba y sigue inspirando la hija del Teniente Coronel Eduardo Villarruel y nieta del ícono naval almirante Laurio Destefani.

A partir de allí, cada llamado, cada visita, cada consulta que la vice realiza a una unidad militar presupone un dolor de cabeza para el titular de alguna fuerza.

Explican en una de las oficinas de ceremonial de Azopardo 250:

Victoria es hiper activa, participa muchísimo en las actividades del Ejército y a pesar de que desde el Ministerio de Defensa se nos indica que el jefe es el ministro y no ella, no podemos soslayar que potencialmente es nuestra Comandante en Jefe y que además tiene en sus manos los pliegos de ascenso del personal superior. Si la Sra. Vicepresidente viene a un acto o actividad militar es la jefa por mucho que al ministro no le caiga simpático. Victoria es hiper activa, participa muchísimo en las actividades del Ejército y a pesar de que desde el Ministerio de Defensa se nos indica que el jefe es el ministro y no ella, no podemos soslayar que potencialmente es nuestra Comandante en Jefe y que además tiene en sus manos los pliegos de ascenso del personal superior. Si la Sra. Vicepresidente viene a un acto o actividad militar es la jefa por mucho que al ministro no le caiga simpático.

Dos hechos recientes certifican los dichos del oficial consultado:

## La llegada de la Fragata Libertad el pasado 03/11 trajo aparejado un mal trago para la conducción del mendocino Luis Petri cuando, sin previo aviso, Victoria Villarruel apareció radiante en el Apostadero Naval Buenos Aires originando la inmediata subordinación de las tropas formadas “a sus órdenes”, robándole al ministro no solo el protagonismo sino los aplausos del público y familia militar que estalló en aplausos ante su presencia.

## En el mismo sentido, varias velas se encendieron en los altares de la patrona Stella Maris para que Villarruel optara por no asistir al homenaje realizado en la base naval Mar del Plata en ocasión de conmemorarse el séptimo aniversario del hundimiento del ARA San Juan.

El desvelo ministerial en este caso era doble, no solo soportar la molesta presencia de la vice, sino que además en ese momento Victoria se encontraba en ejercicio de la Presidencia de la Nación por ausencia de Presidente (de viaje a USA).

“Todos en la base esperábamos la presencia de la Presidente en ejercicio pero hubo fuertes operaciones para que no viniera”, indican en Mar del Plata.

Milei Villarruel PFA P.jpg Relación institucional, dijo Javier Milei acerca de Victoria Villarruel.

De Amarillo a Rojo intenso

Es un hecho irrefutable que los marinos tienen mucho mejor manejo de las relaciones públicas y la diplomacia que sus pares del Ejército, quienes son, por lo general, más frontales en sus reacciones. A pesar de ello los 'verdes' cuerpean mejor la constante presencia de la 'Vice' en sus cuarteles.

“Ella siempre será Vicky, la hija de un camarada Héroe de Guerra que tuvo infancia cuartelera, que veraneaba en los hoteles del Ejército y se atendía en los hospitales militares, es familia y siempre lo será”: sentencia un General que fue subordinado del Coronel Villarruel.

Ahora, ni la cintura naval ni la familiaridad verde son suficientes para diagramar un plan de acción protocolar y funcional a partir del blanqueo rupturista pronunciado por Milei.

Si bien es de esperar que a partir de hoy el Ministerio de Defensa redoble la presión sobre los jefes militares para que se abstengan de invitar a Villarruel a ceremonias y eventos militares o para ningunear tanto como sea posible su papel en aquellas circunstancias en las que aún sin estar invitada se haga presente, la orden resulta de cumplimiento imposible y se explica fácilmente.

Por estos días la mirada militar se centra, tal como cada año en la Comisión de Acuerdos del Senado, donde ya se encuentran los pliegos de los tenientes coroneles, capitanes de fragata y vice comodoros que deben ascender al grado inmediato superior. También el de los nuevos generales, almirantes y brigadieres e incluso los correspondientes al grado que les resta alcanzar a los jefes de la Armada y del Ejercito.

“Todo, absolutamente todo pasa por las manos de la vicepresidente. A pesar de que no integra la Comisión de Acuerdos tiene poder de veto a tal punto que por una operación de prensa malintencionada retuvo injustamente el pliego de ascenso de un contraalmirante que debía ascender el año pasado a vicealmirante y aunque el tema se solucionó el oficial superior aún sigue esperando su promoción”, explica un oficial del Estado Mayor Conjunto con acceso frecuente al despacho vicepresidencial.

“Petri no nos puede condicionar la carrera sino es con apoyo presidencial, Victoria si puede y de hecho lo hace”, sentencia el uniformado.

En este contexto y ante las claras señales que desde el despacho vicepresidencial se han dado en el sentido de que Victoria no piensa relegar su interacción con uniformados militares y policiales, todo parece indicar que las fuerzas adoptarán un temperamento de autopreservación tratando de mantenerse al margen de los dimes y diretes de la política libertaria aferrándose lo más posible a las previsiones reglamentarias si bien estas no prevén que hacer cuando un ministro hace “pucheritos” porque le roban un acto. Bromean en la zona de Retiro.

Milei Villarruel Karina.jpg Javier Milei entre Victoria Villarruel y Karina Milei: Otros tiempos.

Matrimonio sin hijos

Más allá de las mediocridades personales de funcionarios que aún perdiendo las elecciones mojaron algún cargo en el PEN, hay una preocupación mas profunda puertas adentro de los cuarteles, que tiene más que ver con las cuestiones operativas que con las protocolares.

“Que el Presidente de la Nación indique que su vice no forma parte del gobierno y que está automarginada de las reuniones de gabinete implica asumir que no es puesta al corriente de ninguna de las políticas y estrategias que se adoptan para la gobernanza del país incluidas sus fuerzas armadas”. Afirma un miembro del CEEPADE (Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa), dependiente del MINDEF.

Y agrega: “Estamos trabajando en la creación de nuevos paradigmas militares. El ministro es un abierto defensor del involucramiento de las FFAA en tareas de seguridad interior en determinados supuestos mientras que la vicepresidente se manifiesta totalmente en contra abonando la posición del ex jefe del EMCO, Teniente General Juan Martín Paleo (mayoritariamente compartida por el alto mando militar), no existe ninguna posibilidad de avanzar con éxito en un plan de acción sobre el que discrepan nuestros jefes naturales”.

¿Cómo debería actuar un Comandante que puede ser requerido para una tarea en base a una eventual nueva doctrina militar si el requerimiento ocurre en un momento en que su comandante en jefe es la actual Vicepresidente?, se pregunta el analista.

Es deseable y muy probable que mientras que, por un lado, la ley impulsada por Petri y Bullrich se caiga sin llegar al recinto, la OTAN no requerirá de nuestros obsoletos servicios bélicos y que tampoco tengamos ningún conflicto armado con vecinos o lejanos.

Al margen de ello, este nuevo divorcio entre famosos, más que farandulesco resulta peligroso y preocupante. Milei y Villarruel son un “matrimonio” sin hijos ni herederos políticos. Una familia bicelular que cuenta solo con hijo adoptado sin papeles (Santiago Caputo) y una hermana que por más antecedentes como repostera que tenga no tiene la menor posibilidad ni capacidad para hacerse cargo de semejante pastel.

----------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Aerolínea low cost se declaró en quiebra: Qué pasará con pasajeros

Un tenedor libre barato y con mucha variedad a 45 minutos de CABA

La miniserie de Netflix que tiene 8 capítulos y tenés que conocer cuanto antes

Festeja América TV: Marcelo Tinelli vuelve a cambiar de canal

Acueducto Biprovincial: Santa Fe y Córdoba avanzan con Nación para la ejecución de la obra