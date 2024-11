"Victoria Villarruel no tiene injerencia en mis decisiones, ni participa del gabinete"

Cort

image.png Números Mágicos: Milei cree que los salarios se triplicaron en dólares en Argentina en 11 meses

e Suprema, Elon Musk y candidaturas en Argentina

“A la luz de los problemas que tiene Argentina, es difícil que funcione una Corte Suprema con 3 miembros. Yo voy a agotar la instancia en el Senado para que salgan los dos pliegos que mandamos. Me gusta que el poder judicial avance. Durante mi gobierno se condenó a Irán y a Cristina Kirchner”.

Al referirse a su relación con el hombre más rico del mundo, expresó:

“Elon Musk me copió la motosierra. La va a aplicar en la administración pública de Estados Unidos”.

Se jactó con un diálogo frecuente con el magnate sudafricano, a pesar de su blooper cuando afirmó que el creador de Tesla había comprado CNN:

image.png Milei cargó contra Victoria Villarruel y contra el periodismo de Argentina

Con respecto a la herencia recibida, denunció:

“Nos dejaron una bomba para que en enero de 2024 hubiera explosión social, saqueos y nos volteaban el gobierno”.

Finalmente, insistió su presunta prescindencia sobre el armado electoral para los comicios de medio término.

No me meto con las posibles candidaturas de mi hermana Karina o de Manuel Adorni. Cada uno de ellos debe decidir si juega o no electoralmente en 2025. No me meto con las posibles candidaturas de mi hermana Karina o de Manuel Adorni. Cada uno de ellos debe decidir si juega o no electoralmente en 2025.