Un tenedor libre barato y con mucha variedad a 45 minutos de CABA

También, milanesas, papas fritas y más variedad de guarniciones, ensaladas de todo tipo y pan. Además, vino incluido. Los postres, otra delicia, panqueque caramelizado con dulce de leche, helado y más. "Para comer mucho y gastar poco", lo definió la especialista.

Embed - La chica del brunch on Instagram: "El tenedor libre con MOLLEJAS ILIMITADAS, PAELLA ASADO Y PASTAS CASERAS Muchos no conocen! Está a solo 45 min de CABA y realmente de lo MEJOR que probé Tiene 4.5 estrellas de 6.5K de reseñas, zarpado Los clasicos se valoran, y lo bueno se comparte! Hace más de 20 años que existe este lugar y quiero ver si te animas a meter una seguidilla de todos estos platos CON RESERVA, tienen menú apto celíacos tmb Es el tenedor libre de mayor calidad que probe hasta el momento. Esto es en LonghampsLa Tapera de Hipólita: Av. Hipólito Yrigoyen 17251, Longchamps @lataperadehipolita Que hay para comer? Sector de fiambres bien completo con jamón crudo, mortadella con pistacho, quesos y más Sector Parrilla: hay de todo pero de todo en serio tienen mollejas provoleta, y achuras. Destacado el vacio y el matambre a la pizza. Empanadas fritas y de varios sabores jugosas Milanesas varias, napolitanas Papas fritas y batatas fritas, había hasta con queso cheddar. También te llevan papas directo a la mesa si las pedís, las provenzal una delicia. Sector de mar: Rabas, Paella, cazuela de mariscos, todo bien fresquito. Pastas caseras elaboradas al momento y con muchas salsas. Platos elaborados como bifecitos, alitas de pollo, croquetas etc Ensaladas de todo tipo Sector postres: El panqueque de manzana flambeado o el de ddl estaban buenisimos tienen una barra de helados con muchos sabores INCLUYE VINO o dos bebidas sin alcohol Precios en efectivo (tienen tmb débito o transferencia) -Mediodía martes a viernes $15.000 -Noche de martes, miércoles, jueves, domingos y sábados mediodía: $22.400 -Noche de viernes, sábados y feriados: $27.600 Al igual que muchos Tenedores Libres cuando está muy lleno se hace mucha fila y tenes que esperar para servirte. Recomiendo ir temprano! Los postres sacando los panqueques no me mataron No suelo elegir los tenedores libres, pero esté tiene un diferencial de CALIDAD que es muy bueno! Y vas a poder comer mucho y muy bien! Hay juegos para chicos súper amplio #buffet #tenedorlibre #asado #parrilla #escapada #buenosaires #cocinacasera"