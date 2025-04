Mundial de Clubes: Las increíbles declaraciones de Pezzella sobre las chances de River

Luego dejó su parecer sobre lo que será el partido con Inter de Milán:

“Jugar contra el Inter con la camiseta de River va a ser una experiencia muy linda. Me ha tocado enfrentarlo en mi etapa en Italia; tengo un gran amigo jugando ahí, como Lautaro Martínez, pero seguramente va a ser una experiencia increíble y nosotros intentaremos hacer valer nuestras fuerzas”.

De esta forma Germán Pezzella dejó sus opiniones sobre las chances de River en el Mundial de Clubes. Algo que si vemos la realidad del equipo no coincide. Ya que cuando habla de que apunta a lo más alto no se puede referir a ser campeón del mundo porque ni River, ni Boca, ni ninguno de los sudamericanos está en condiciones de pelear por el título. Cuartos de final para cualquiera de los sudamericanos sería un gran logro.

image.png River y sus rivales en el grupo "E" del Mundial de Clubes.

Luego dejó entrever que River está buscando su identidad, algo que se nota en su realidad. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo no termina de encontrarse, trajo a muchos nombres, pero el juego no aparece. Inclusive para los campeones del mundo que llegaron a River las cosas se complicaron con la selección argentina. Algunos perdieron terreno y otros ya no son convocados, esto debido al momento irregular del “Millonario”.

Lo cierto es que las declaraciones de Pezzella carecen de objetividad y humildad, repetimos, ni River ni Boca están para apuntar a lo más alto (ser campeones del mundo) pasar de fase para ambos sería un gran logro debido al presente que ambos tienen.

+ de Golazo24

Embed

Dónde ver a Messi en Inter Miami por Concachampions: horario, TV y formación

Mundial de Clubes: FIFA definió quién será el reemplazante de León

Real Madrid/Brasil: La pesadilla de Endrick se llama Carlo Ancelotti

Insólito: El apodo que le pusieron a Fernando Gago en el plantel de Boca